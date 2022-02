Municipio VI, il Pd: “Il presidente nomini l’assessore all’ambiente”

“Il presidente del Municipio nomini l’assessore all’ambiente. Non può continuare lui a gestire questa delega che richiede particolare attenzione e impegno”. Sono queste le parole del capogruppo dem di viale Cambellotti, Fabrizio Compagnone, dopo le dimissioni dell’ex delegato della giunta Franco, Rosario Onorati, avvenute all’indomani del consiglio straordinario a Rocca Cencia.

A soli tre mesi dalla nomina della giunta, il governo del Sesto Municipio ha perso un pezzo: Rosario Onorati (prima Partito democratico, poi Lega), lo scorso 21 gennaio ha riconsegnato le deleghe. E, se da un lato c’è il minisindaco Nicola Franco a spiegare di aver chiesto un passo indietro all’ormai ex assessore con l’intento di tenere per sé la delega all’ambiente considerata la ‘cocente’ questione di Rocca Cencia, dall’altro c’è Onorati a precisare che le sue dimissioni sono dovute solo ed esclusivamente a impegni lavorativi.

Intanto un dato: Onorati non ha partecipato al consiglio straordinario organizzato nei locali della chiesa di Colle del Sole dove è stato scritto – per l’ennesima volta - un nuovo documento volto a superare gli impianti di Rocca Cencia. Dimissioni, dunque, le opposizioni hanno apostrofato come ‘indotte’.Nicola Franco però non sembra deciso a cedere la delega all’ambiente. “Si tratta di valutare se, dopo la questione Rocca Cencia, è meglio che questa delega la tenga io. Lo decideremo con le forze di maggioranza” ha spiegato il minisindaco delle Torri raggiunto dal nostro giornale.