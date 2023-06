VI Municipio, è scontro interno alla Lega sull'assessorato di Flavia Cerquoni

Non avrebbe rispettato i suoi obblighi istituzionali e, per questo, è stato chiesto un intervento al presidente del VI Municipio e al presidente del consiglio municipale per risolvere una vicenda che sta già causando un terremoto all’interno della Lega locale. Emanuele Licopodio, capogruppo leghista a presidente della commissione scuola, ha accusato, in una lettera, l’assessora alle politiche educative e scolastiche, Flavia Cerquoni, di disertare, senza avvisare, le commissioni alle quali è stata convocata.

La denuncia

La lettera scritta da Licopodio a Nicola Franco e Emanuele Giuliani è durissima. Parla di “spiacevoli ed intollerabili” accadimenti legati ai lavori della commissione che Licopodio presiede da poco tempo. Nel documento firmato dal consigliere si spiega che la Cerquoni era stata invitata ad un’audizione il 12 giugno alla quale l’assessore non ha partecipato e non avrebbe neanche risposto. Storia che si è ripetuta il 13 giugno, quando veniva convocata per una nuova audizione per il giorno successivo.

Atteggiamento grave

“Anche in questo caso la dottoressa Flavia Cerquoni – scrive Licopodio – completamente non curante degli obblighi istituzionali connessi all’espletamento della carica ricoperta, non comunicava in alcun modo con la commissione e nuovamente ne disertava i lavori”. Un atteggiamento definitivo “grave ed inaccettabile” visto che l’assessora si trovava “comunque all’interno degli uffici municipali e finanche al bar a chiacchierare comodamente con altri consiglieri durante l’orario di svolgimento delle sedute” alle quali era stata convocata.

Incomprensioni

Contattata da RomaToday, l’assessora Flavia Cerquoni getta acqua sul fuoco, cercando di smorzare la polemica: “È probabile ci sia stata un'incomprensione con le date in quanto durante la settimana erano previste e convocate diverse riunioni urgenti su tematiche di competenza – spiega - l'assessorato che oggi mi onoro di rappresentare riceve quotidianamente richieste e sollecitazioni da tutti i consiglieri, sia di maggioranza, sia di opposizione, alle quali rispondiamo e diamo seguito con tempestività. Questo lavoro di costante presenza sul territorio ci viene riconosciuto dalle associazioni e delle scuole con le quali costantemente collaboriamo. Sentirò oggi stesso il consigliere per concordare una data – conclude Cerquoni - certa che si è trattato di una incomprensione"

Acque agitate

Il gruppo municipale del Pd, appreso della vicenda, ha diramato una nota con la quale denuncia le divisioni interne alla maggioranza di centrodestra: “A differenza da quello che viene raccontato e talvolta propagandato le acque all’interno della maggioranza nel Municipio sono molto agitate - scrivono i consiglieri dem - dopo il passaggio al gruppo misto di un consigliere di FDI (poi rientrato) e le dimissioni del presidente del parlamentino Antonio Villino con conseguente passaggio al gruppo misto, un altro episodio scuote via Cambellotti: il capogruppo della Lega scrive alla sua assessora di riferimento lamentando assenze mirate e lassismo. Tutto ciò ricade sull’attività amministrativa e di conseguenza sui cittadini che vivono questo territorio. Oltre all’attività sui social – continua il Pd - non vediamo miglioramenti significativi o progetti che possano portare ad un cambiamento radicale. C’è bisogno di più sintonia tra il buon governo di Roma guidato del sindaco Gualtieri e quello poco soddisfacente della maggioranza del municipio delle Torri.