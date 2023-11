VI Municipio, per curare il verde verranno chiamati i percettori del reddito di cittadinanza

I percettori del reddito di cittadinanza verranno impiegati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 per curare le aree verdi del VI municipio. Si tratta di un progetto dal valore complessivo di 200 mila euro con fondi derivanti dalla quota servizi del Fondo povertà 2020. Per questo, è stato pubblicato un avviso pubblico sul portale “TuttoGare” rivolto a tutti gli operatori economici nell’area merceologica “servizi di assistenza sociale”.

Il progetto

Il progetto riguarderà 32 persone selezionate tra quelle che percepiscono il reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro. Si tratta di un’operazione che si svolge all’interno dei Puc, i "Progetti utili alla collettività", pensati proprio per i percettori del reddito di cittadinanza chiamati, qualora non avessero trovato un lavoro, a svolgere attività di carattere sociale sul territorio. Solo nelle Torri ci sono, stando ai dati dello scorso anno, ben 25 mila percettori e, almeno finora, chi ha utilizzato lo strumento dei Puc lo ha fatto ottenendo ottimi riusltati come raccontato nella sezione Dossier.

Il Municipio VI è destinatario di una parte del finanziamento relativo alla quota servizi Fondo povertà annualità 2020, assegnato all’ambito di Roma Capitale e ripartito dal dipartimento politiche sociali tra i 15 municipi, sulla base della maggiore incidenza del numero dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza su ogni territorio, nonché sulla base delle caratteristiche di composizione dei nuclei familiari.

Le mansioni

Le persone che entreranno a far parte del progetto dovranno svolgere diverse mansioni, dallo sfalcio delle aree verdi alle attività di manutenzione di giardini pubblici, ornamentali, delle aiuole e delle fioriere. I percettori dovranno anche occuparsi dello svuotamento dei cestini dei rifiuti presenti nelle aree di intervento, preoccupandosi anche di raccogliere la spazzatura gettata a terra dagli incivili. Previsti anche lavori di manutenzione ordinaria sugli alberi e la ripulitura delle griglie all’interno delle aree verdi. Il progetto prevede anche la pulizia di marciapiedi, strade, piazze, giardini, aiuole, aree gioco, parchi e ville comunali. Infine, i selezionati dovranno anche prestare servizio di pulizia in occasione dei mercati settimanali e delle fiere.