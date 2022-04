Al Municipio VI un osservatorio contro la dispersione scolastica

Monitorare il fenomeno e trovare una soluzione. È questo l’obiettivo dell’osservatorio sulla dispersione scolastica a cui stanno lavorando le commissioni scuola e politiche sociali di viale Cambellotti, al Municipio Roma VI delle Torri, nella periferia est della città. “Vogliamo mettere in rete i vari enti coinvolti al fine di trovare una soluzione alla problematica per contrastare il fenomeno” ha commentato Barbara Del Bello, presidente della commissione politiche sociali anticipando a Roma Today il progetto che si concretizzerà in una risoluzione da portare in consiglio municipale.

Una volta al mese, il municipio, il dipartimento scuola e gli istituti scolastici si incontreranno per discutere dei dati relativi alla dispersione scolastica e per trovare soluzioni. Nell’idea di progetto, immaginata dalla commissione politiche sociali e dalla commissione scuola, è prevista anche la collaborazione di enti del terzo settore che sono impegnati in azione di contrasto a questo fenomeno che relega il Municipio Roma VI delle Torri a fanalino di coda della città di Roma.

Ad aggi, dalla lettura dei dati forniti alla commissione politiche sociali, emerge un evasione scolastica che si attesta intorno alle 96 unità nel biennio 2019/2020, di 139 unità nel biennio successivo e di 54 unità, invece, nell’anno scolastico in corso: il biennio 2021/2022. “Ogni ente coinvolto, dalle scuole al municipio e alle realtà del terzo settore - impegnate nella realizzazione di progetti all’interno delle scuole o sul territorio - per le proprie competenze e in maniera comunitaria – dovrà adottare strategie per arginare la dispersione scolastica” ha concluso Del Bello.