Malamovida, il VI municipio chiede al sindaco di estendere l’ordinanza in periferia

Il sindaco estenda anche alle Torri l’ordinanza per contrastare la ‘malamovida’ valida dagli inizi di febbraio tra le strade del Centro storico. A deciderlo è il consiglio del Municipio VI con l’approvazione unanime della risoluzione approvata già in commissione commercio. “Le periferie vengano equiparate al centro in quanto a schiamazzi e degrado” ha commentato Giuseppe Ferone (Lega).

È entrata in vigore lo scorso 4 febbraio l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri che impone la chiusura dei minimarket dalle ore 22.00 alle 5.00 solo nelle zone del I e del II Municipio. Un provvedimento – quello del primo cittadino – adottato a seguito di numerosi incontri tra le associazioni di categoria, i presidenti dei municipi interessati e gli assessorati capitolini per limitare gli schiamazzi e contenere, quindi, la ‘malamovida’.

Per il consiglio municipale di viale Cambellotti l’ordinanza di Gualtieri deve essere estesa anche in periferia, dove la presenza di minimarket aperti tutta la notte è massiccia. Il documento, prima votato in commissione commercio, è stato poi approvato in consiglio municipale. “Il nostro municipio vanta moltissimi esercizi commerciali tipo minimarket, numerosi sono gli esposti le denunce da parte dei cittadini per casi di schiamazzi notturni, assembramenti, violenze e degrado di ogni genere, nelle ore notturne, in prossimità di questo tipo di esercizi commerciali” ha concluso Ferone.