Municipio VI: operatori sociali per oltre mille bambini già da settembre

Sono 910 i bambini disabili che frequentano le scuole del municipio Roma VI delle Torri che hanno necessità di essere assistiti da un operatore durante la giornata tra i banchi. Ma da aggiungere all’elenco ci sono anche altri bambini, il cui percorso è in fase di valutazione. Per tutti ci sarà, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, un operatore (Oepac) a sostenerli. “Abbiamo svolto un incontro con gli uffici per capire come procedono le richieste e l’iter burocratico” ha commentato ai nostri taccuini Barbara Del Bello, presidente della commissione politiche sociali di viale Cambellotti.

Rispetto agli anni scorsi, il regolamento che disciplina la presenza degli Oepac nelle scuole ha subito alcune modifiche. Tra le principali novità, la possibilità da parte delle famiglie di scegliere l'ente gestore del servizio con accreditamento. Non solo, anche la rimodulazione delle ore per eliminare lo spreco delle ore residue, redistribuite prima sul minore destinatario e in seguito per abbattere le liste d'attesa. Dal canto loro, gli operatori avranno diritto al pasto durante le ore di lavoro e soprattutto un inquadramento professionale più adeguato.

“La maggior parte del lavoro è stata fatta – ha continuano Del Bello – Gli istituti comprensivi del nostro territorio hanno già restituito le schede di adesione compilate dalle famiglie per scegliere l’ente. A settembre saremo pronti per garantire la presenza degli Oepac nelle scuole materne e poi a seguire gli altri istituti. Per questo voglio ringraziare gli uffici del municipio e il lavoro che stanno portando avanti”.