Municipio VI, è Nicola Franco il candidato del centrodestra alle Torri: “Noi, unica alternativa al nulla assoluto”

“Metteremo la persona al centro dell’impegno politico, con particolare attenzione alle scuole, alla cultura e agli interventi urbanistici. Per rispondere alle esigenze del territorio, creeremo un’anagrafe dei bisogni”. A parlare è Nicola Franco - capogruppo uscente di Fratelli d'Italia - a poche ore dall’ufficializzazione della sua candidatura come presidente del Municipio VI con il centrodestra, a sostegno di Enrico Michetti sindaco. Gli avversari, per ora, sono Fabrizio Compagnone (centrosinistra), Francesca Filipponi (M5s), Valter Mastrangeli (Azione) e Naomi Durante (REvoluzione civica).

Nicola Franco è un consigliere di lungo corso: la prima volta che ha varcato la soglia dell’aula consiliare da eletto era il 1993 con il Movimento Sociale Italiano. Di nuovo nel 1997 e poi nel 2001 con Alleanza Nazionale. Nel 2006 è stato eletto per la quarta volta consecutiva, abbandonando la politica nel 2008 perché contrario alla fondazione del Pdl. “Nel 2016 mi sono messo a disposizione del partito e con la sconfitta al ballottaggio abbiamo avviato un percorso per mettere in piedi la rivincita - ha detto a Roma Today, Nicola Franco, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia in viale Cambellotti – E ora siamo pronti a governare contro l’inconcludenza e i fallimenti di M5s e Partito democratico”.

I temi centrali della politica di Nicola Franco saranno il sociale, le scuole, gli interventi urbanistici ai consorzi e la collaborazione con l’Università Tor Vergata. “Vogliamo rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini e per farlo stileremo un’anagrafe dei bisogni, considerato che il nostro municipio è quello dei primati: dalla disoccupazione ai reati, con il numero più basso di laureati” ha aggiunto. Attenzione anche alla cultura, con il rilancio di Gabii che Franco ha definito “la madre di tutte le battaglie”. Ha concluso: “Siamo pronti a vincere, noi unica alternativa all’inconcludenza del M5s e del Partito democratico”.