Municipio VI: nasce un nuovo gruppo consiliare, insorge l’opposizione

Costituito ufficialmente nella mattina di giovedì, il nuovo gruppo ‘Lista civica le Torri per Nicola Franco presidente’ conta due consiglieri di maggioranza, Gabriele Manzo e Alessandro Agostini. “Nasce dalla collaborazione che i due consiglieri sono riusciti a trovare con me. Li ringrazio per la loro decisione, il lavoro di squadra ripaga sempre, oltre i personalismi e a completo vantaggio del bene comune” ha commentato il minisindaco Nicola Franco.

Non sono mancate però le bordate da parte delle opposizioni: “Il presidente è in evidente difficoltà, si tratta evidentemente di un’operazione manovrata per giustificare le posizioni in giunta. Un marchingegno per giustificare pesi e contrappesi che però non interessano ai cittadini, danno solo il senso della vecchia politica a scapito del popolo” è stato il commento di Fabrizio Compagnone, capogruppo Pd in viale Cambellotti. Sulla nascita del nuovo gruppo anche il M5s: “Tra annunci, lotte intestine e campagna acquisti aspettiamo ancora che si inizi a lavorare per il territorio” ha detto la pentastallata Laura Arnetoli.

Gabriele Manzo, è presidente della commissione patrimonio del Municipio Roma VI delle Torri e alle scorse amministrative era stato eletto nella lista di Vittorio Sgarbi (per altro unico su Roma). Alessandro Agostini, consigliere, è stato invece eletto nella lista di Michetti, anche in questo caso parliamo dell’unico eletto su Roma. Con l’ufficialità del gruppo, i due consiglieri restano nella maggioranza di centrodestra.

Una maggioranza che però appare poco coesa e che anzi, per riferire quanto passa dalle frequenze di ‘radio municipio’ sarebbe addirittura “ai ferri corti, impegnata in dispetti e scaramucce”. Tuttavia, non è certo passata inosservata ai più l’assenza di una parte della maggioranza all’evento del 25 aprile: mancavano, ad esempio, consiglieri di Fratelli d’Italia e l’intero gruppo Lega che ad oggi continua a essere compatto.