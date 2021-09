Municipio VI | È Naomi Durante la candidata presidente di Revoluzione civica: “La tutela dell’ambiente al centro della nostra politica”

“Attenzione massima alla politica ambientale con particolare importanza agli spazi comuni. Puntiamo alla creazione di piazze per favorire la socialità”. Sono questi gli obiettivi principali del programma di Naomi Durante, candidata presidente del Municipio Roma VI delle Torri con Revoluzione Civica – il progetto politico di Monica Lozzi che corre per la poltrona di sindaco. Dovrà sfidare, tra gli altri, Nicola Franco - candidato presidente del centrodestra, Fabrizio Compagnone - candidato presidente del centrosinistra, Francesca Filipponi - candidata presidente del M5s.

Ha mosso I primi passi nella cittadinanza attiva con un gruppo di genitori per riqualificare gli spazi interni ed esterni della scuola ‘Antonio de Curtis’ di Torrenova. “Durante questa attività – ha spiegato ai nostri taccuini – Ho conosciuto il gruppo Retake ed è iniziata una collaborazione. La tematica ambientale è sempre stato un punto centrale del mio impegno quotidiano”.

Per Revoluzione civica del sesto municipio il punto cruciale dell’impegno istituzionale sarà la battaglia per il decentramento amministrativo: “Sono I municipi ad avere il contatto diretto con I cittadini ed è giusto che siano loro ad avere fondi per agire in autonomia – ha aggiunto Durante – Le zone 30 in prossimità delle scuole e delle aree pubbliche sarà una nostra priorità, come l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Nel programma di Revoluzione Civica del sesto municipio, trovano spazio le piste ciclabili “ Da congiungere al settimo - ha detto la candidata presidente – E le compostiere di comunità oltre che le isole ecologiche”. Infine: “Una riqualificazione totale degli edifici scolastici anche con sistemi di sicurezza perché spesso le scuole sono bersaglio di ladri”.