Municipio VI: dopo la foto con Rampelli, il consigliere pentastellato lascia il M5s e aderisce al misto

Antonio Muzzone ha lasciato il gruppo consiliare del M5s per aderire al misto. La decisione del pentastellato viene ufficializzata a pochi giorni dalla foto che lo ritrae con il presidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli del gruppo Fratelli d’Italia. Raggiunto dal nostro giornale, il consigliere del Municipio VI ha detto: “In un particolare momento storico – in cui sto analizzando la mia posizione all'interno del gruppo politico M5S - scelgo di riflettere, non aderendo però ad altre forze politiche, mettendomi nella posizione del gruppo misto, sempre in collaborazione con i partiti di opposizione. L'intento, da quando ho cominciato questo percorso oramai 6 anni fa e di essere portavoce di tutti i miei concittadini, quello che ho fatto finora è quello che continuerò a fare”.

Ufficialmente un incontro per discutere di progetti del territorio, ufficiosamente un invito a cambiare casacca. L’incontro tra Fabio Rampelli – presidente della Camera – Nicola Franco, minisindaco alle Torri, Antonio Villino – presidente del consiglio del Municipio VI (entrambi di Fratelli d’Italia) e Antonio Muzzone, è finito in uno scatto pubblicato sui social. Una foto che ha suscitato non poca indignazione tra i pentastellati che in attesa di una decisione definitiva, hanno sospeso il consigliere. A pochi giorni dall’incontro alla Camera, Muzzone ha ufficializzato la sua uscita dal gruppo per aderire al misto.

L’uscita di Muzzone dal M5s di viale Cambellotti lascia il partito con due consiglieri: Francesca Filipponi, capogruppo, e Laura Arnetoli, presidente della commissione controllo e garanzia. Del gruppo pentastellato, seppur espressione della ‘Lista Civica Virginia Raggi’, fa parte la consigliera Anna Bertucci. Stando a quanto apprendiamo da ‘radio municipio’ anche Bertucci sarebbe stata ‘corteggiata’ dalla maggioranza, in particolar modo da Fratelli d’Italia nell’ambito di una ‘campagna acquisti’ (già smentita dal minisindaco nei giorni scorsi, proprio dalle pagine del nostro giornale).

“Mi dispiace per il presidente, il colpo non è riuscito” ha commentato Laura Arnetoli dopo l’ufficializzazione del passaggio di Muzzone al misto e non in Fratelli d'Italia. Nel gruppo di maggioranza, il partito del minisindaco Franco conta 5 consiglieri e il presidente, 6 consiglieri di Lega e altri tre tra Forza Italia, lista Michetti e lista Sgarbi.