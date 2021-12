Municipio VI: ‘sì’ a parcheggi rosa per donne in gravidanza e neo mamme

Anche il Municipio VI avrà i ‘parcheggi rosa’. A deciderlo è stato il consiglio di giovedì approvando una mozione presentata dal gruppo Lega di viale Cambellotti. Il provvedimento, per ora, riguarda l’area di sosta intorno alla sede municipale. “Un primo passo per estendere l’iniziativa anche nel resto del territorio” ha spiegato Emanuele Licopodio, capogruppo alle Torri.



Strisce rosa saranno disegnate nell’area parcheggio del Municipio VI nel quadrato compreso tra via Conti e via di Tor Bella Monaca. Gli stalli verranno destinati esclusivamente al parcheggio di auto guidate da donne in gravidanza o mamme di bambini con età inferiore ai due anni. La Lega, citando il nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso 10 novembre ha voluto “consentire alle future mamme di vivere la gravidanza con meno stress” si legge nella mozione.



“Questi sono piccoli gesti per iniziare a costruire il municipio di domani – ha detto Licopodio a margine della votazione – La mozione è stata approvata all’unanimità”. Ha aggiunto: “Con questa mozione vogliamo istituire i “Parcheggi Rosa” nella sede Municipale per le neo mamme e per le donne in gravidanza. È solo il primo passo, poi li estenderemo su tutto il territorio municipale”.