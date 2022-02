Municipio VI, il personale scrive alla commissione: “Servono rinforzi”

I dipendenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) di viale Cambellotti hanno inviato una lettera alla commissione commercio e personale per chiedere ‘rinforzi’. Il ‘front office’ di viale Cambellotti, che vede impegnate 5 unità allo sportello, è l’unica sede per l’intero municipio che conta circa 260mila abitanti. Per rispondere a questa esigenza, la commissione commercio – presieduta dalla leghista Vanda Raco – nella mattina di venerdì ha presentato una risoluzione che impegnerà, dopo l’approvazione in consiglio, il presidente Nicola Franco a chiedere interventi al Comune.

Già nei giorni scorsi, Romano Amato, assessore al personale, al bilancio e alle politiche sociali delle Torri, ha battuto i pugni sul tavolo rivolgendosi direttamente al Comune: “Muovetevi. Senza personale siamo vicini al collasso - aveva commentato spiegando - Servirebbero altri 37 istruttori amministrativi, 9 funzionari e 6 tecnici”.

“All’interno del nostro Municipio manca personale, c’è una forte carenza di servizi, soprattutto nel settore anagrafico, dovuti al grosso numero di personale in uscita e poco, o niente, in entrata” hanno commentato Raco, e i consiglieri Giuseppe Ferone e Alessio Rotondo (Lega). Nello specifico: “Tutto ciò viene condito da continue aggressioni da parte di cittadini imbufaliti, ai danni del personale d’accoglienza, con scene drammatiche da condannare”. La risoluzione approvata in commissione sarà poi votata in consiglio.