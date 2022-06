Torri, ancora vacante l'assessorato alla cultura. Pd: "Serve, abbiamo bisogno di progetti"

"Il Municipio VI è ancora senza assessore alla cultura, alle pari opportunità e alla valorizzazione del patrimonio archeologico e al turismo. Sembra non interessi trovare un sostituto, invece serve. È necessario rilanciare la Consulta". È questa la denuncia di Fabrizio Compagnone, capogruppo del Partito democratico al Municipio Roma VI delle Torri a poco più di un mese dalla 'cacciata' dell'assessora Rita Pomponio.

"È mancato il rapporto di fiducia". Con queste parole, Nicola Franco, presidente del municipio 'Le Torri' ha 'cacciato' l'assessora alla cultura da viale Cambellotti lo scorso mese di maggio, revocando l'incarico affidato a novembre alla giornalista e scrittrice, subito dopo l'insediamento della nuova amministrazione. Un'uscita di scena, quella della Pomponio, che è arrivata dopo un'altra 'sostituzione': a gennaio, l'ex assessore all'ambiente Rosato Onorati, ha lasciato il Municipio di Tor Bella Monaca. Entrambe le deleghe, sia alla cultura che all'ambiente, sono dunque nelle mani del minisindaco. Abbiamo raggiunto Nicola Franco per capire i tempi di nomina ma per ora non sembra esserci nessuna intenzione: "Con la gestione da parte mia delle deleghe arrivano risultati importanti, tra questi l'organizzazione dell'estate romana, oltretutto a costo zero e facendo risparmiare soldi ai cittadini" ha detto ai nostri taccuini.

"Abbiamo bisogno di progetti profondi che riescano a mettere il territorio in sintonia con il resto di Roma attraverso una logica di “Turismo periferico”. Bisogna rilanciare l’istituzione della consulta della Cultura per sostenere e dare voce alle associazioni del Municipio" ha commentato, infine, Fabrizio Compagnone.