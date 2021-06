Municipio VI, continua il restyling delle palestre scolastiche

Continua il restyling nelle palestre scolastiche del sesto municipio. Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori presso gli istituti ‘Marcati’ di ‘Emilio Macro’ in via Rugantino, ‘Nuova Europa’ dell'IC Martin Luther King a via degli Orafi e ancora Chico Mendez di via Poseidone. “Siamo felici di poter consegnare spazi riqualificati per contribuire ad una ripresa migliore e sicura delle attività sportive, importanti sia per le scuole che per le associazioni concessionarie” ha commentato Alessandro Marco Gisonda, assessore alla scuola e allo sport di viale Cambellotti.



Da Torre Maura a Castelverde, proseguono a ritmo spedito i lavori di riqualificazione delle palestre scolastiche, un filone avviato già negli anni scorsi e che vedrà nelle prossime settimane il completamento di altre 8 strutture sparse sull’intero territorio municipale. Tra i principali interventi le impermeabilizzazioni delle coperture, la sistemazione delle gronde, passando per il rifacimento della pavimentazione dei locali palestra con rivestimento antitrauma delle pareti, riqualificazione di intonaci e tinteggiatura, sostituzione di infissi e adeguamento di impianti elettrici. Non solo, anche la realizzazione e il rifacimento, in alcuni casi, dei bagni dedicati a disabili.



“Siamo impegnatissimi su questo fronte ma il ritardo era veramente tanto, negli anni si è pensato solo all'emergenza. Siamo riusciti, pur nelle difficoltà accentuate dalla pandemia, ad affiancare alle manutenzioni anche un programma di riqualificazione degli immobili – ha proseguito Gisonda per concludere - Ovviamente la strada è ancora lunga ma in questi anni è stata tracciata una nuova modalità, grazie anche all'impegno degli uffici tecnici ed alla collaborazione degli istituti scolastici”.