Municipio VI: la commissione ambiente dice ‘sì’ alle isole ecologiche

La commissione ambiente del sesto municipio ha detto ‘sì’ al progetto di quattro isole ecologiche che saranno realizzate sul territorio delle Torri come indicato dal Comune di Roma. Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente, a margine della votazione: “Sono servizi importanti per i cittadini”.

Non sarà più necessario attendere gli appuntamenti con le domeniche ecologiche: i rifiuti ingombranti potranno essere conferiti ogni giorno in quattro postazioni deputate. “La costruzione dell’isola ecologica in via del Casale Cerroncino è già stata affidata ad Ama – ha puntualizzato Tassi – E potrebbe essere in funzione già a gennaio”. Il sito a Tor Bella Monaca ha ottenuto pareri positivi in conferenza dei servizi ma sono in fase di valutazione le proprietà del terreno su cui dovrebbe sorgere.

Infine: “Non appena approvata la delibera, anche per i siti di Corcolle e di Passo Lombardo inizierà la conferenza dei servizi” ha commentato Tassi spiegando l’importanza delle isole ecologiche per il territorio delle torri. Nei giorni scorsi, dalle pagine del nostro giornale, la denuncia delle associazioni e dei comitati di Corcolle che nell’area designata dal Dipartimento Ambiente avrebbero voluto l’edificazione di un luogo di aggregazione spiegando di essere favorevoli all’isola ecologica ma altrove.