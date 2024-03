Nel VI municipio la Polizia di Stato entra nelle scuole per insegnare l’educazione stradale

Un gioco da tavola nato da un ispettore della squadra mobile per insegnare ai più giovani la sicurezza stradale. Al via, nel VI municipio di Roma, il progetto “Instradando”, il primo lanciato su Roma con la collaborazione della Polizia di Stato. Un percorso che insegnerà agli studenti e alle studentesse delle Torri per promuovere il rispetto delle regole del codice della strada e non solo. Un’iniziativa importante, realizzata in un territorio che, troppo di frequente, registra incidenti stradali spesso anche mortali. Il progetto è stato presentato lunedì 25 marzo presso la sala cinema di viale Ciambellotti, nella sede municipale, alla presenza dei dirigenti scolastici del territorio.

Il progetto

Il gioco come veicolo per educare. Da questo principio nasce Instradando e, soprattutto, da un’intuizione dell’ispettore Fabrizio Cabras della squadra mobile. Un vero e proprio gioco di società con un dado ed un tabellone pensato per sensibilizzare le giovani generazioni sui pericoli della strada. Un argomento quanto mai attuale specialmente nel VI municipio. A gennaio, solo per rimanere nel 2024, due persone rimanevano uccise ed altre quattro ferite in un tragico incidente su via del Fosso dell’Osa. Sulla stessa strada, a febbraio, erano rimasti feriti due ragazzi dopo uno scontro tra un’auto e un motorino. Pochi giorni dopo, ancora su via Fosso dell’Osa, una Smart si è ribaltata, per fortuna senza conseguenze gravi .

Primo progetto a Roma

Il VI Municipio delle Torri sarà quindi il primo a Roma a lanciare questa iniziativa. "Con orgoglio e soddisfazione porteremo avanti questa iniziativa in collaborazione con la Polizia di Stato, un percorso che si basa sulla legalità in strada all'interno delle scuole – dice, a RomaToday, il consigliere Alessio Rotondo, tra i promotori dell’iniziativa - l'obiettivo è quello di dimostrare ai più piccoli come lo stato di alterazione alcolemica e le distrazioni possano essere un pericolo per tutti noi. Il secondo obiettivo è dare una dimostrazione di coesione tra i diversi organi dello Stato nei confronti dei giovani, dando una soluzione positiva a chi vive le nostre periferie. Combattere l'illegalità e la criminalità significa fare squadra e per questo ringrazio la Polizia di Stato, la squadra mobile e Polizia moderna. Insieme all'assessore Cecilia di Fede e al consigliere Giuseppe Ferone inizieremo con entusiasmo questo nuovo percorso”.

A parlare, in primis, con i consiglieri è stato, insieme a Fabrizio Cabras, il vice ispettore della squadra mobile Virgilio De Santis. Dopo l’incontro, il consigliere Giuseppe Ferone li ha convocati in commissione sicurezza e, poco dopo, Garbiele Manzo li ha ascoltati in commissione scuola per presentare il gioco. “In commissione siamo stati tutti entusiasti – dichiara Ferone a RomaToday - ed abbiamo redatto un atto che in consiglio municipale è stato votato all’unanimità da maggioranza ed opposizione. Un atto che impegnava il presidente e l’assessore competente a portare Instradando nelle scuole. Facendo giocare i bambini ed allo stesso tempo sensibilizzarli su alcune responsabilità ma soprattutto facendoli divertire con esempi giusti, in contrasto con gli esempi negativi delle serie tv che idolatrano delinquenti e criminali”.