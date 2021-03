Municipio VI: iniziano i lavori al parco Calimera

Ruspe in azione al parco Calimera di Torre Angela: vecchi manufatti saranno demoliti per fare posto a nuove giostre in un’area riqualificata. I lavori saranno realizzati per un importo di circa 115mila euro e dovranno concludersi entro i primi giorni del mese di giugno. Intanto proseguono gli interventi negli altri parchi. “Un altro lavoro che va avanti” ha commentato Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente del sesto municipio.

Pozzetti aperti, mattonelle divelte, erba alta: il parco Calimera – zona Arcacci del quartiere Torre Angela – è stato a lungo inutilizzato a causa delle condizioni di abbandono in cui versava. Gli interventi avviati nell’area verde puntano alla riqualificazione totale del parco. “Si proverà a fare economie sulle demolizioni – ha aggiunto Tassi – Per consentire di investire una somma maggiore sulle installazioni dei giochi”.

Intanto, presso gli altri parchi del sesto municipio da settimane oggetto di interventi, si stanno realizzando le ultime operazioni di sfalcio. Nello specifico il restyling riguarda il parco di via Acciaroli a Colle Prenestino, dove è previsto anche lo sfalcio delle aiuole confinanti, il parco Milena e il parco Santarelli.