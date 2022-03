Municipio VI, la ‘Giornata delle buone azioni’: 59 gruppi per riscoprire la comunità

Un appuntamento diffuso sull’intero territorio del Municipio Roma VI delle Torri per riscoprire il senso di comunità e farsi, al tempo stesso, promotori di ‘buone azioni’. È questo l’obiettivo della giornata, fissata in calendario per la mattina del 3 aprile, promossa da viale Cambellotti, in collaborazione con le realtà territoriali. Saranno coinvolti 59 gruppi tra enti, associazioni, retake e comitati di quartiere, da Ponte di Nona a Torre Maura. “Intendiamo dare un segnale di appartenenza al territorio – ha detto Nicola Franco, presidente del Sesto - Questa iniziativa è il frutto di un lavoro sinergico tra il Municipio e le realtà che vi operano all’interno”.

Non solo sfalcio dell’erba, ma anche pulizia, tinteggiatura, riparazioni, sistemazione di staccionate: ogni quartiere sarà animato da gruppi e associazioni che si impegneranno a svolgere una ‘buona azione’: “Anche accompagnare un anziano ad attraversare la strada” ha precisato Franco.

“Ad ogni gruppo è stata data totale libertà organizzativa – ha precisato Damiano Malcangi, volontario, individuato dal Municipio come figura di raccordo tra le istituzioni e i giovani del territorio – Vogliamo accorciare le distanze tra le realtà associative e l’istituzione municipale. Le iniziative si svolgeranno in vari ambiti, si interverrà principalmente sull’ambiente”.

Ogni gruppo ha individuato le criticità su cui intervenire e ha programmato le azioni da mettere in campo domenica. Tra loro c’è chi ha già avviato i ‘lavori’ come il comitato di quartiere Ponte di Nona con il gruppo Retake e Colle degli Abeti che lo scorso fine settimana è intervenuto al parco Archeologico, recentemente inaugurato e finito nel degrado.

Grande fermento anche nei quartieri Villa Verde, Villaggio Breda e Fontana Candida dove gruppi retake e volontari hanno programmato una giornata tra eventi di pulizia, balli, partite di calcio, donazione di sangue, pranzi e vendita di uova pasquali il cui ricavato sarà dato in beneficenza, come anticipato dal respondabile di zona Simone Preziosi. “Vogliamo mettere al centro anche la solidarietà – ha concluso il presidente Franco – Il nostro territorio ospita famiglie ucraine fuggite dalla guerra e saranno con noi domenica per una giornata di allegria”.