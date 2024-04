VI municipio, ecco la "Giornata delle buone azioni". L'evento per pulire i quartieri del territorio

Due giorni durante i quali si dovranno compiere solo buone azioni. Un’occasione, soprattutto, per lanciare un messaggio di civiltà visto che l’obiettivo sarà quello di riqualificare alcune aree del territorio. Il 20 e il 21 aprile si terrà, nel VI municipio delle Torri, la “Giornata delle buone azioni 2024”. Un evento che vede coinvolte decine e decine di associazioni, ognuna delle quali curerà un parco, una strada o un’area verde.

Le associazioni

Da Corcolle a Castelverde passando per Villaggio Prenestino e Ponte Di Nona. Saranno centinaia i cittadini ad imbracciare, soprattutto, scope e rastrelli per pulire dei luoghi sensibili dei vari quartieri che compongono il sesto. Anche il VI Municipio della Torri farà la sua parte, intervenendo all’interno di aree e giardini di sua competenza.

20 aprile

Il 20 aprile, il Cdq Villaggio Prenestino, dalle 9 alle 13, si occuperà della pulizia del parco di via Fosso Scilicino, concentrandosi anche su via Fosso dell’Osa, nel tratto tra via Monquila e via Montagano . A Lunghezza, il locale comitato di quartiere, a partire dalle 8 e fino alle 16, riqualificherò il parco di via Donegani offrendo a tutti un “pranzo comunitario”. Retake e CdQ Ponte di Nona, dalle 9 alle 13, puliranno il sovrappasso di via Grappelli. Al parco Acciaroli saranno invece in scena i volontari del Cdq Colle Prenestino per interventi di pulizia e diserbo. A partire dalle 16, le associazioni Cdq Villaggio Breda, la Breda si fa bella, Coro in canto libero e l’associazione La Rosmarina puliranno alcune zone del quartiere. Inoltre, nel corso del pomeriggio sono stati organizzati anche eventi ed una merenda preparata dalle “bredarole”.

A Giardinetti, il comitato di quartiere e le mamme della scuola di via degli Orafi puliranno il parco Santarelli e, insieme ai bambini, pianteranno delle piantine nell’area. Spostandoci e Due Colli, il locale comitato pulirà via Borutta, via Condufuri e via Gadoni. Le buone azioni si effettueranno anche nelle scuole. Il Cdq Torrenova pulirà il giardina della materna Mondolandia mentre l’associazione Collina della Pace, dalle 9 alle 19, organizzerà la pulizia del parco Collina della Pace. Poi, dalle 17, è in programma un incontro con gli scout e un racconto su “un bene finito bene”, ovvero la biblioteca confiscata alla criminalità e restituita al quartiere.

21 aprile

Anche il 21 aprile ci saranno molte attività. Il Cdq Giardini di Corcolle provvederà allo sfalcio e al diserbo della scuola di via Cantiano. Interventi anche su via Polense, via Matelica, via Ripatransone e via Sant’Elpidio a mare. Spostandoci a Castelverde, il locale comitato ha organizzato una giornata ecologica per pulire il quartiere. Il Cdq Fosso San Giuliano, invece, pulirà la mattina il parco della parrocchia di via Frondarola. I volontari del decoro di Colle degli Abeti riqualificheranno largo Dimiccoli.