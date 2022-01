“I fondi del Pnrr per Gabii”: l'appello del minisindaco per l'area archeologica

Parte dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) siano destinati alla riqualificazione dell’antica città di Gabii. È questa la richiesta che il presidente del Sesto Municipio, Nicola Franco, ha presentato al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. “È tempo di riconoscere alla città di Gabii quella dignità che la storia contemporanea non ha ancora saputo dare” ha commentato.

Il sito archeologico di Gabii non è lontano dal polo impiantistico di Rocca Cencia, nella periferia e Est di Roma. E non è un caso, infatti, che il patrimonio culturale venga citato in ogni occasione utile a favorirne riqualificazione e manutenzione. Nei mesi scorsi, con l’amministrazione Raggi, il sito archeologico, chiuso dal 2019, è stato restituito ai cittadini con aperture domenicali straordinarie a partire già dal mese di giugno. L’iniziativa, dal titolo ‘Gabiiinsieme’, è stata presentata in Campidoglio a maggio. Il progetto di ricerca ha visto il coinvolgimento di alcune realtà, oltre il Municipio VI, all’epoca a guida Cinque Stelle. Già in campagna elettorale, l’attuale minisindaco Franco aveva annunciato l’intenzione di riunire le realtà territoriali per lavorare a un progetto di riqualificazione.

“Il mio desiderio è vedere finalmente premiata la periferia della Capitale, che da decenni sopporta gli oneri di vivere in una grande città senza goderne gli onori. Per questo, chiedo al Sindaco Gualtieri un incontro urgente, affinché al Municipio VI delle Torri venga riconosciuto il ruolo di attore principale per l’impegno di questi fondi. L’antica città di Gabii è infatti un importantissimo sito archeologico, centro studi dell’antichità e persino luogo dove studiarono Romolo e Remo. Da qui nasce Roma, eppure mai si è pensato di valorizzare questo sito” sono state le parole del minisindaco.

Il Piano Nazionale prevede 2,4 miliardi di euro per il turismo. Di questa cifra “500milioni sono destinati a Roma che ospiterà la Ryder Cup 2022 e il Giubileo 2025 – ha puntualizzato Franco - . Secondo i piani del Sindaco Gualtieri, di questa cifra verranno stanziati 89,2 milioni di euro per la riqualificazione delle aree periferiche della città e dei siti tematici al di fuori di Roma. È un’ottima occasione per ricordare al Sindaco che il Municipio delle Torri ospita l’antica città di Gabii, il sito archeologico preromano più grande del Lazio”.