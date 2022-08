Al municipio VI il pranzo è servito: 80 anziani in parrocchia per Ferragosto

Primo, secondo, contorno, frutta e dolce. Il pranzo di Ferragosto è servito agli anziani che vivono nei quartieri del municipio Roma VI delle Torri. Su indicazione del comune di Roma – nell’ambito di iniziative da promuovere per contrastare la solitudine degli anziani – da viale Cambellotti è nata l’idea di organizzare un pranzo per gli over 60. L’appuntamento è fissato per lunedì 15 agosto, a partire dalle ore 12.30. Per partecipare sarà necessario farne richiesta: verranno accettate le prime 80 domande.

Continuano in città i progetti volti a favorire l’inclusione degli anziani che vivono sul territorio comunale. Già a partire dalla fine del mese di luglio, i nonni delle Torri, principalmente con situazioni di fragilità – nell’ambito dell’iniziativa denominata ‘Punti Blu’ - hanno iniziato la loro vacanza al mare. Andata e ritorno in giornata con un autobus dedicato, lettino, ombrellone, pranzo e attività ludiche. Altre iniziative simili nei municipi di Roma: al Tiburtino (municipio IV) 120 anziani stanno frequentando il mare di Ostia dal primo agosto e andranno alle terme a settembre.

Intanto, per festeggiare Feriae Augusti (Il riposo di Augusto), il municipio VI ha organizzato il pranzo sociale. Le domande per partecipare potranno essere inviate entro giovedì 11 agosto attraverso la posta elettronica certificata oppure recandosi presso gli uffici del protocollo del Municipio, in via Duilio Cambellotti. Le ammissioni saranno relative alle prime 80 domande che giungeranno, per le donne over 60 e per gli uomini over 65.