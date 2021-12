Da Tor Bella Monaca a Giardinetti: i presepi delle parrocchie esposti in municipio

Dalla parrocchia della Resurrezione di Giardinetti, passando per la parrocchia di Santa Maria Madre Redentore a Tor Bella Monaca, fino alla parrocchia di San Bonaventura. Sono questi alcuni dei presepi che faranno parte dell’esposizione intitolata “Il Natale alle Torri”, inaugurata sabato mattina nello spazio antistante il Sesto Municipio.

“Abbiamo coinvolto le parrocchie del nostro Municipio per la realizzazione di un’esposizione di presepi artigianali” ha detto Nicola Franco, minisindaco delle Torri. Oltre il vescovo monsignor Paolo Ricciardi, sono stati inviati anche l’Imam della moschea Al Huda, Mohamed Ben Mohamed, il Vescovo della Chiesa Copta in Italia e della Comunità Copta di Roma, Sua Eccellenza Monsignor Anba Barnaba El Soryany, insieme ad altri rappresentanti di altre confessioni. “Occorre coinvolgere e rendere partecipi tutte le confessioni, creando un clima di amore e fratellanza, obiettivo comune di qualsiasi religione del mondo” ha aggiunto il misindaco.

Ad esporre i presepi saranno Suore mercenarie del SS. Sacramento, Parrocchia della Resurrezione di N.S.G. C di Giardinetti, Parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore di Tor Bella Monaca, Parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo, Parrocchia San Massimiliano kolbe, il presepe in sala consiglio è della Polizia Municipale Roma Capitale VI Torri, realizzato da Anna Laura Angeli, e ancora Tonino Osello privato presepista e la Parrocchia di San Bonaventura. In ultimo il presepe del Presidente e della giunta del VI Municipio.