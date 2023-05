Rinvii, riunioni e franchi tiratori: alla fine Emanuele Giuliani è il nuovo presidente del consiglio del VI Municipio

Rinvii, riunioni lampo, fughe tattiche al bar e infine i franchi tiratori. Nel VI Municipio è andato in scena un piccolo saggio della nostra Repubblica durante l’elezione del nuovo presidente del consiglio municipale e dei due vicepresidenti. Una votazione resasi necessaria dopo le dimissioni di Antonio Villino, che non gradiva più i comportamenti di alcuni membri della maggioranza. Alla fine la scelta è ricaduta su Emanuele Giuliani, in quota Fdi.

La votazione

Il consiglio era stato convocato alle ore 15:00 però la maggioranza, a pochi minuti dall’inizio dell’assise, non aveva ancora trovato un accordo sul nome da proporre. Fratelli d’Italia voleva Emanuele Giuliani mentre la Lega sosteneva Giuseppe Ferone. La seduta è stata rinviata fino alle 17:00 circa. Due ore di ritardo durante le quali il centrodestra si è confrontato e scontrato. Alla fine, come detto, l’ha spuntata Giuliani con la Lega che, presumibilmente, avrà una “compensazione” nel prossimo futuro

Franchi tiratori

L’elezione dei due vicepresidenti, che viene effettuata in contemporanea spartendo i posti uno per la maggioranza ed uno per le opposizioni, doveva essere una formalità. Il centrodestra ha votato compatto per Anna Bertucci, eletta con il Movimento 5 Stelle ma poi passata al gruppo Udc – Forza Italia. Sembrava quindi scontata l’elezione di Flavio Mancini del Pd, visto che i dem potevano contare sui voti dei quattro presenti contro i due dei grillini (era assente Mastrangeli della Lista Calenda). Invece, a sorpresa, Francesca Filipponi, del M5S, ha ottenuto tre voti, tanti quanti Mancini: un consigliere del Pd non ha votato col resto del gruppo. Da regolamento l’ha spuntata Mancini, visto che Filipponi era candidata come minisindaca alle ultime elezioni.

Maggioranza unita

Marco Guercioni, di Fdi, ha commentato con un post Facebook l'elezione di Giuliani: “Nel consiglio odierno, grande vittoria di Fratelli d'Italia Municipio Roma VI che ha eletto, con l'appoggio totale della maggioranza, Emanuele Giuliani come nuovo presidente del consiglio. Congratulazioni ed un augurio di buon lavoro anche alla vicepresidente in quota Udc, Anna Bertucci” ha scritto Guercioni che ha voluto poi colpire la minoranza. “Paradossale che, mentre la maggioranza ha come sempre dimostrato estrema compattezza, il Pd locale non sia riuscito ad esprime neanche i 4 voti possibili in favore del loro vicepresidente Flavio Mancini, che ha ottenuto 3 voti su 4 disponibili, dimostrando a tutti che al loro interno ci sono più faide che idee”.