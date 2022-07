Municipio VI: dal Comune oltre due milioni e mezzo di euro per valorizzare le Torri

Messa in sicurezza di strade, giardini, parchi. Costruzione di aree giochi e piste ciclabili, manutenzione alle strutture dei centri anziani e attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole. Sono queste alcune delle opere che l’amministrazione Gualtieri ha finanziato – con l’assestamento di bilancio – per il Municipio Roma VI delle Torri. Un totale di due milioni e seicentomila euro che dovranno essere impegnati entro l’anno. Il documento è stato approvato al termine di una lunga notte di consiglio in Aula Giulio Cesare.



“Abbiamo ottenuto lo stanziamento di importanti risorse per il sesto municipio che ci consentiranno di intervenire nei quartieri più fragili e che per troppi anni sono stati abbandonati” ha commentato a Roma Today Nella Converti, consigliera Pd e presidente della commissione politiche sociali. Ha aggiunto: “È solo l’inizio di un percorso di riqualificazione del sesto municipio. Adesso speriamo davvero che il lavoro dell’amministrazione comunale non venga vanificato dal municipio”. A commentare il risultato ottenuto nella notte, Mariano Angelucci, consigliere capitolino (Pd) e presidente della commissione eventi e turismo. “È finito il tempo delle chiacchiere: ci aspettiamo che, entro la fine dell’anno, il municipio impieghi queste risorse per avviare al più presto i lavori che sono stati predisposti”.



Numerosi gli interventi previsti grazie allo stanziamento dalla messa in sicurezza di via Michele De Marco, via Giovanni Dupré, via Antonio Carpené a quella di via Campo Rotondo Etneo e via Sommantino; opere di riqualificazione per scuole e asili e la realizzazione murales case Erp di Torre Maura. E ancora la manutenzione straordinaria Centro Anziani Borghesiana; la messa in sicurezza pavimentazione stradale di via Stefano della Bella angolo via Angelo Cappuccio, il marciapiede in via Carcaricola, da via Tenuta di Torrenova a viale della Sorbona. E ancora, il marciapiede in via Fontana Candida, la messa in sicurezza di via Bitonto, i lavori per implementare l’illuminazione pubblica. L’asfaltatura di piazzale largo dei Pivieri; attraversamento pedonale rialzato fronte parrocchia Santa Maria Causa Nostra Latinae e via Fontana Candida. Una ciclabile rialzata per collegamento da quartiere di Villaggio Breda a quello di Villa Verde. Il Parco via san Biagio Platani e istallazione area ritness outdoor. E ancora la potatura e rifacimento pavimentazione di via Scozza; area giochi nel parco di via Belon e area giochi nel parco via san Biagio Platani. Da aggiungere anche area giochi nel parco largo Ferruccio Mengaroni, area giochi nel parco via Pedicciano 23/25, bonifica parco via Celio Caldo, area verde attrezzata e parco giochi via San Biagio Platani, area ludica Torre Angela.

E area ludica inclusiva parco in via Carlo Santarelli; ripristino area ludica parco Grotte di Pompeo e riqualificazioni sulle strade via di Torrenova; via dell’acqua Vergine; via Casilina e strada di collegamento tra piano zona C21 e piano particolareggiato Castelverde-Osa. Realizzazione dello Sportello unico per l’efficientamento energetico. Manutenzione straordinaria centro anziani Borghesiana, la manutenzione scuola San Vittorino plesso Via Crucis 15 e il ripristino uscite di emergenza del plesso di via dell'Archeologia 137. Illuminazione pubblica in via Gallodoro, gli attraversamenti pedonali rialzati davanti alle scuole del municipio. La ricucitura marciapiede via Albanella angolo via Belon, attraversamento pedonale rialzato via Fontana Candida altezza civico 60. Attraversamento in uscita dalla scuola. La sistemazione del parcheggio pubblico Giardini di Corcolle VI municipio. E ancora, entro fine anno il completamento della progettazione della rotatoria all’incrocio delle quattro strade. L’area esterna al centro anziani di Torre Maura. Il completamento delle progettazioni al parco delle Rupicole, l’area giochi al parco delle Canapiglie. Infine, votate le modifiche al Dup – Documento unico di programmazione.