Il Municipio VI dichiara guerra agli ‘zozzoni’: controlli sul pagamento della Tari

Controlli a campione per verificare la regolarità del pagamento Tari. È questa la ricetta del Municipio VI per contrastare l’abbandono dei rifiuti e la creazione di discariche di ingombranti a cielo aperto. L’iniziativa partirà da due zone del Sesto Municipio per poi raggiungere tutti i quartieri del territorio e sarà svolta da Ama e Nad - Nucleo Ambiente e decoro della Polizia Locale. “L’attenzione su questo tema sarà alta e non avremo sosta fino a quando il problema dell’abbandono illecito dei rifiuti non vedrà la sua fine” ha commentato Nicola Franco, presidente del Municipio VI inviando una richiesta ai responsabili del servizio.

Da Tor Bella Monaca a Rocca Cencia, passando per Borghesiana e Castelverde: sono tante le zone delle Torri invase da discariche abusive, soprattutto in spazi non del tutto urbanizzati o ancora in fase di cantierizzazione. Da anni, i residenti del territorio denunciano lo sversamento di rifiuti e chiedono telecamere, illuminazione pubblica e sicurezza.

“Non faremo sconti a nessuno” ha annunciato il minisindaco delle Torri che nei giorni scorsi ha anche effettuato un appostamento a Colle degli Abeti cogliendo in flagranza ignoti che sversavano spazzatura. “Tutti i cittadini che rispettano le regole, che effettuano la raccolta differenziata in maniera corretta e sono in regola con l’iscrizione TARI, non avranno nulla da temere, se non perdere alcuni minuti per rispondere e documentare la loro regolarità, qualora contattati dagli agenti” ha aggiunto. In viale Cambellotti – sede del Municipio VI – inoltre, si sta studiando un progetto per consorziare gli svuota ncantine. Infine “Chiederò ancora una volta l’esercito per contrastare l’inquinamento ambientale” ha concluso Franco.