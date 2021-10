Elezioni Municipio VI: ecco chi sono i consiglieri eletti

La coalizione di centrodestra ha trionfato al ballottaggio con oltre il 61% di preferenze eleggendo Nicola Franco presidente del Municipio Roma VI delle Torri. Al secondo posto Francesca Filipponi supportata dal Movimento Cinque Stelle e la lista civica ‘Virginia Raggi’ e ancora Fabrizio Compagnone e sei liste, tra cui quella del Partito democratico che ha raggiunto il 14,21% di consenso. Seguono Lega e Calenda Sindaco.

Oltre il presidente, Nicola Franco, i consiglieri eletti di Fratelli d’Italia sono Emanuele Giuliani, Antonio Villino, Marco Guercioni, Giovanni Raiola, Wanda Raco, Stefano Pelone, Alessio Rotondo, Maria Leccese. Del gruppo ‘Lega’ entrano Emanuele Licopodio, Barbara del Bello, Giuseppe Ferone e Maria Antonietta La Polla. Andrea La Fortuna entra in consiglio con Forza Italia. Altri due seggi sono per la Lista civica Michetti e per la lista Sgarbi. Per il Movimento Cinque Stelle, oltre Francesca Filipponi, siedono sugli scranni di viale Cambellotti due consiglieri pentastellati uscenti, Antonio Muzzone e Laura Arnetoli. Con la lista civica ‘Virginia Raggi’ entra in consiglio Anna Bertucci.

Valter Mastrangeli torna in consiglio municipale con la lista civica ‘Calenda sindaco’ che ha conquistato un solo seggio. Seguono per la coalizione di centrosinistra Fabrizio Compagnone – candidato presidente – Gianfranco Gasparutto e Fabiana Battistoni. Resta l’incognita del quarto seggio: se spetta al Pd sarà di Flavio Mancini, se spetta alla Lista civica Gualtieri sarà di Marco Argenti. Si resta in attesa delle comunicazioni ufficiali.