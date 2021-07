Municipio VI: il consiglio torna in presenza

Si torna in aula a viale Cambellotti. Dal prossimo appuntamento i consigli municipali si svolgeranno in presenza. Le sedute presso la sede del sesto municipio sono state sospese da oltre un anno per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, e si sono svolte solo in maniera telematica, così come le commissioni. Dalla prossima settimana, le forze politiche del sesto municipio saranno sedute, di nuovo, tra i banchi dell’aula ‘Giovanni Paolo II’, come già avviene da tempo in Campidoglio.

“Finalmente anche la maggioranza che governa il municipio VI si è resa conto che il mondo sta tornando alla normalità – ha commentato Nicola Franco, capogruppo di Fratelli d’Italia a viale Cambellotti – Nel frattempo hanno riaperto le scuole, gli stadi e a breve anche le discoteche mentre noi consiglieri siamo stati dietro il monitor di un pc”.

Ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d’Italia: “Finalmente apriremo di nuovo le porte ai cittadini perché con le modalità adottate fino ad ora non hanno potuto partecipare ai lavori d’aula, presentare le loro proposte e le loro criticità – infine – Mancano solo due consigli, considerata la pausa di agosto, è un buon segnale ritornare in presenza”.