Municipio VI, la Lega fa campagna acquisti: i fuoriusciti entrano nel gruppo di Licopodio

Eletti nelle fila di Fratelli d’Italia, dopo alcuni giorni di limbo nel gruppo Misto, passano ufficialmente alla Lega guidata da Emanuele Licopodio. I consiglieri Vanda Raco e Alessio Rotondo hanno ufficializzato il passaggio al partito di Salvini nel pomeriggio di martedì, con un annuncio presso la sede romana del gruppo politico, alla presenza del leader Matteo Salvini, del deputato Claudio Durigon, dell'ex consigliere comunale Maurizio Politi, Angelo Valeriani e altri responsabili di partito. E lo scenario politico in Sesto Municipio diventa sempre più fluido.

A fine novembre, Stefano Pelone, consigliere eletto con Fratelli d’Italia ha lasciato il partito per passare al gruppo Misto. Pomo della discordia con il presidente Nicola Franco è stata la mancata nomina nella commissione scuola. Una settimana più tardi, a lasciare ancora Fratelli d’Italia sono i consiglieri Vanda Raco – diventata intanto presidente della commissione commercio a viale Cambellotti – e Alessio Rotondo, il più giovane consigliere romano eletto nel partito di Giorgia Meloni. “Non ci riconosciamo più nel progetto politico” è stata la motivazione dei due. Anche se, la spiegazione sembra essere la mancata nomina ad assessore di Massimo Fonti, fedelissimo di Nicola Franco negli anni, ma silurato nella composizione della giunta. Durissima la reazione di Nicola Franco che alla notizia aveva commentato “Fuori i mercanti dal tempio. Ai pupari dico trovatevi un lavoro”.

“La maggioranza, uscita vincitrice dalle scorse elezioni si ricompatta e continua a lavorare per il bene del territorio. Il gruppo non farà mancare il sostegno al Presidente e alla giunta, anzi, darà una nuova spinta per l’azione già avviata di rinascita del territorio” ha commentato Emanuele Licopodio, capogruppo Lega in Sesto che conta, quindi, 6 consiglieri.Intanto, alcune indiscrezioni raccontano di una lettera con le dimissioni di Nicola Franco chiusa in un cassetto.

Abbiamo raggiunto il presidente del sesto municipio che ai nostri taccuini ha commentato: "Non posso che essere contento del rientro in maggioranza dei due consiglieri ex gruppo Misto. Prendo atto della loro decisione, hanno dato seguito alla mia presa di posizione e sono rientrati nel centrodestra. Questo è il risultato del pugno di ferro che ho voluto mantenere in nome del patto stretto con gli elettori: chi non è nel centrodestra è opposizione, compreso il gruppo Misto". E sulle nomine ha aggiunto: "L’assetto governativo della maggioranza rimane stabile: non cambia, né cambierà".

Raco e Rotondo, a margine dell'incontro con i leader del partito romano, hanno detto: "Mai usciti dalla maggioranza, siamo e resteremo fedeli al mandato dei nostri elettori che ci hanno scelto per rappresentarli nel municipio VI, dove il centrodestra si è imposto con il contributo di tutti i candidati. Da consiglieri eletti sentiamo tutta la responsabilità di costruire un percorso condiviso, che dimostri la capacità del centrodestra di saper ben governare. Abbiamo di fronte a noi un lungo cammino che porteremo avanti con coerenza e impegno. Basta con le "chiacchiere" ed i "pugni duri", il nostro territorio ha già perso troppo tempo ed i cittadini vogliono risposte. Solo uniti, senza personalismi, saremo in grado di dargliele".