Alle Torri la carenza di personale mette a rischio i servizi essenziali

È emergenza personale nel VI Municipio delle Torri. Dopo aver raccontato come la carenza di impiegati negli uffici di viale Duilio Ciambellotti fosse diventata un problema anche nello svolgimento delle commissioni municipali, ora c’è il rischio concreto di paralizzare i servizi essenziali attivi sul territorio. L’ufficio tecnico non riesce a stare dietro ai progetti, l’anagrafico è ormai spremuto fino al limite per non parlare di chi si occupa della manutenzione del verde.

Emergenza personale

Se al Comune di Roma mancano 9mila dipendenti per rendere più efficiente la macchina amministrativa, nei municipi le cose non vanno meglio. Nel VI delle Torri ci sono circa 300 impiegati nei vari settori e “ne servirebbero il 30% in più per uscire dall’emergenza” spiega Cristiano Bonelli, assessore al personale.

Per Bonelli, ormai, c’è una vera e proprio “emergenza ma sembra che a nessuno interessi” nonostante le numerose note, solleciti ed atti inviati al Campidoglio per chiedere di “intervenire per arginare il continuo flusso di risorse umane dal municipio verso i dipartimenti capitolini. Evidentemente il nostro senso di responsabilità dimostrato per mesi, con una quantità incredibile di note inviate persino al sindaco di Roma, non è servito a richiamare l’attenzione dovuta. È bene ufficializzare lo stato di emergenza legato anche ai servizi essenziali erogati ai cittadini che a stento oggi riusciamo a garantire” dice Bonelli.

Stop agli open day?

Il VI Municipio ha praticamente sempre aderito agli open day facoltativi per il rilascio della carta d’identità, tanto da essere diventato un punto di riferimento per tutti i romani visto che oltre il 50% dei documenti rilasciati è stato richiesto da non residenti. Gli abitanti dei Parioli o della Magliana, insomma, vengono a Tor Bella Monaca a farsi fare la carta d’identità, con una media di più di 200 richieste evase per ogni open day.

“Non possiamo continuare a spremere i nostri dipendenti in questo modo – dice Bonelli a RomaToday – dobbiamo valutare questa situazione. Siamo ben contenti di offrire questo servizio a tutti i cittadini ma in questo modo non si può andare avanti. È vero che ad oggi riusciamo, nonostante tutto, a garantire con ottimi risultati i servizi anagrafici, a rispettare i tempi dei cambi di residenza piuttosto che a lavorare nei tempi le pratiche all’Urp ma solo grazie all’enorme lavoro dei nostri dipendenti”.

Opere pubbliche a rischio

A causa della carenza di personale il VI Municipio rischia di perdere anche milioni di euro di investimenti pubblici. Parliamo di nuove strade, rotatorie e interventi nelle scuole. “Siamo al paradosso che abbiamo le risorse economiche per fare i lavori ma non abbiamo abbastanza personale che prepari i progetti e gli adempimenti burocratici. Il nostro personale lavora senza sosta ma non può, numericamente parlando, riuscire a seguire tutto – riprende Bonelli – abbiamo avuto in gestione le aree verde sotto i 20 mila quadrati. Sono state stanziate anche delle risorse ma il personale è rimasto lo stesso”.

Scelte drastiche

Il quadro è abbastanza preoccupante tanto che “senza risposte concrete dovremo fare scelte drastiche a danno dei cittadini del municipio più popoloso di Roma” conclude Bonelli. Una di queste, come anticipato, potrebbe essere quella di interrompere la partecipazione agli open day. Per il resto, verrà data proprietà ad alcuni progetti a discapito di altri, con il rischio di perdere fondi importanti che poi dovranno essere nuovamente messi a bilancio.

“Nell’intero Paese c’è un tema reale che è quello delle specificità tecniche di cui si ha bisogno negli uffici, dai ministeri fino a scendere ai municipi – dichiara, a RomaToday, il capogruppo del Pd in VI Municipio, Fabrizio Compagnone - se ci sono delle criticità particolari in VI Municipio che qualcuno ha effettivamente riscontrato, probabilmente, sono dovute da un insieme di situazioni che si sono concatenate. Quindi, andrebbe fatto prima di tutto un confronto approfondito con le rappresentanze dei lavoratori, provando a sanare intanto il sanabile a livello locale. Dopodiché, va trovata la formula esatta per dialogare con le strutture centrali, perché non c’è nessun indirizzo politico rispetto a questa tematica, assolutamente. Se ci sono delle problematiche concrete vanno superate perché c’è un altro tema che sembra che i dipendenti preferiscano andare a prestare le loro professioni in altre strutture dell’amministrazione capitolina. Ad anche su questo chi governa ora il nostro Municipio dovrebbe interrogarsi seriamente”.