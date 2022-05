Alle Torri manca il personale. La Lega interroga Gualtieri: "Si proceda con gli idonei del concorso"

Da un lato ci sono gli impiegati in affanno, dall’altro i cittadini che attendono risposte dagli uffici. Una condizione che inevitabilmente porta disagi, soprattutto all’utenza. È per colmare questo ‘vuoto’ che il gruppo Lega in Campidoglio ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Roberto Gualtieri: “Dal Sesto Municipio un grido forte di aiuto – ha commentato Fabrizio Santori, vice presidente della commissione Roma Capitale – Le procedure per lo scorrimento della graduatoria devono essere più snelle. Gli impiegati vengono caricati di competenze ma non si trovano nella posizione di poter rispondere”.

A febbraio di quest’anno sono stati gli stessi dipendenti di viale Cambellotti – unica sede del Municipio alle Torri – a chiedere una boccata d’ossigeno. In quella occasione hanno scritto una lettera alla commissione di riferimento per chiedere rinforzi. Già in quella occasione è stata approvata una mozione per chiedere aumento del personale. Prima ancora era stato lo stesso assessore al personale, per l’appunto, a lanciare l’allarme: “Muovetevi, senza personale siamo al collasso” aveva detto Romano Amato. Non solo, alla carenza di personale si aggiungono anche le reazioni – fin troppo spesso spropositate – dell’utenza rimasta delusa dai tempi di attesa. Ma succede anche che – a seguito del primo Open day organizzato per il rilascio della carta di identità senza prenotazione (metodologia poi affinata nelle settimane successive) – i dipendenti vengano redarguiti con una lettera per aver ‘lavorato’ pochi documenti.

Intanto, attualmente, secondo recenti stime e dichiarazioni, alle Torri servirebbero ancora 37 istruttori amministrativi, 9 funzionari e 6 tecnici. A commentare i disagi anche il capogruppo Lega del Municipio VI, Emanuele Licopodio. “Il Municipio VI ha carenze di personale strutturali acuite con l’ultima consiliatura – ha detto - Sembra ci sia da parte del Comune la volontà di mettere i bastoni tra le ruote al nostro municipio, forse perché è l’unico di centrodestra”.