Municipio VI delle Torri, la carenza di personale blocca i lavori delle commissioni

La carenza di personale si fa sentire non solo sui cittadini, costretti spesso a lunghe attese per un documento o un certificato. Nel VI Municipio questo problema si riverbera, a quanto pare, anche sul funzionamento delle commissioni, uno strumento fondamentale per la gestione del territorio. In attesa dell'attuazione del piano straordinario di Roma Capitale, che prevede 9mila nuove assunzioni, la penuria di tecnici ed impiegati sembra bloccare i lavori dei consiglieri municipali.

Commissione trasparenza

Il problema è esploso con l’ultima seduta della commissione trasparenza del Municipio delle Torri. Si doveva discutere del futuro dell’ex anagrafica di San Vittorino che, almeno secondo gli annunci del 2019, sarebbe dovuta diventare una sala matrimoni. Condizionale d’obbligo perché, almeno finora, la struttura non è stata riaperta. Così, la presidente della commissione, la consigliera dem Fabiana Battistoni, aveva convocato l’ufficio tecnico municipale per avere ragguagli sullo stato dell’arte.

“Non si è presentato nessuno rendendo, di fatto, inutile la commissione – spiega, a RomaToday, Fabiana Battistoni – in questo modo diventa impossibile portare avanti i lavori, specialmente per una commissione delicata come quella che presiedo”. Una vera e propria emergenza secondo la consigliera: “Avevo fatto l’accesso agli atti per dei documenti ma dopo due settimane non ho ancora ricevuto risposte. Questo non è possibile. La mia non è una critica nei confronti del personale, ovviamente. Il problema – conclude Battistoni – deve però essere risolto in qualche modo”.

Carenza di personale

Già in passato questa carenza cronica di personale aveva, per esempio, rallentato i lavori di realizzazione della nuova biblioteca di via Francesco Merlini. Insomma, sembra che i 405 dipendenti impiegati a viale Ciambellotti non bastano per svolgere tutti i lavori richiesti. “Il problema c’è. Abbiamo milioni di euro a disposizione per tanti progetti e non riusciamo a metterli a terra” spiega, a RomaToday, Cristiano Bonelli, assessore al personale del VI Municipio. “Potremmo fare tante cose ma rischiamo di non spendere tutti i soldi. Per cui, chiedo molta pazienza a tutti i consiglieri di maggioranza a e opposizione e tanto senso di responsabilità”.

Ad oggi “Roma Capitale ed i Municipi avrebbero bisogno di un incremento del personale pari al 35% rispetto alla dotazione attuale – continua Bonelli - nonostante ciò, la spesa che Roma ha a disposizione per il personale ha già raggiunto i limiti. È un problema serio – ammette – che diventa ancora più grave con le difficoltà di un organo importante come la commissione trasparenza. Cercheremo di essere più attenti, specialmente per quanto riguardano i lavori della commissione trasparenza”.

Record di carte d’identità

Bonelli vuole però sottolineare anche i risultati ottenuti dal VI Municipio. “Nonostante i problemi, facciamo risultati importanti in termini di servizi erogati– spiega Bonelli – partecipiamo a tutti gli Open day per il rilascio delle carte d’identità. Sistematicamente – sottolinea - risultiamo essere il Municipio che eroga più carte d’identità a Roma, con oltre il 50% fatte per i non residenti. Gli abitanti dei Parioli o della Magliana vengono a Tor Bella Monaca a farsi fare la carta d’identità”. Tanto per fare un esempio, nel corso dell’Open day del 27 gennaio 2024 sono state rilasciate, in una sola mattinata, ben 250 carte.

Tutelare i cittadini

Si unisce al grido di protesta di Fabian Battistoni anche il capogruppo del Pd, Fabrizio Compagnone: “La commissione trasparenza è un organo in capo all’opposizione, non è pensabile che vadano deserte in questo modo -dice a Romaoday - purtroppo la situazione è allarmante, non c’è rispetto alcuno degli eletti. Insieme alla presidente Battistoni stiamo valutando tutte l’azioni necessarie per tutelare i cittadini che si sentono rappresentati dalla nostra attività politica amministrativa”.