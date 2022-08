Municipio VI, il M5s perde pezzi: Bertucci lascia Raggi e passa a Forza Italia

“Ho formalizzato il passaggio nel gruppo politico Udc-Forza Italia perché credo che insieme al mio capogruppo Massimiliano Terrinoni possiamo portare concretamente un valore aggiunto al nostro territorio”. Sono queste le parole di Anna Bertucci, consigliera municipale in viale Cambellotti che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua uscita da ‘Lista Civica Raggi’ e ha aderito al gruppo politico Udc-Forza Italia, passando quindi dall’opposizione alla maggioranza. Un passaggio che noi di Roma Today abbiamo anticipato già ad aprile.

Quando Antonio Muzzone, ormai ex consigliere del Movimento Cinque Stelle, oggi gruppo Misto, dopo la foto che lo ritraeva con il vice presidente della Camera Fabio Rampelli e il presidente del municipio VI, Nicola Franco – entrambi di Fratelli d’Italia – ha lasciato il partito fondato da Beppe Grillo, anche l’uscita di Anna Bertucci era nell’aria. Radio Municipio, all’epoca, raccontava di trattative in corso con i gruppi di maggioranza. “Un valore aggiunto per il nostro gruppo poiché la consigliera è professionalmente conosciuta sul territorio” è stato il commento di Massimiliano Terrinoni, capogruppo Udc-Forza Italia di viale Cambellotti. Anche dal Campidoglio gli auguri alla ‘new entry’ da parte del consigliere Marco Di Stefano.

"Ho difficoltà a commentare, le persone dimenticano che i voti si legano in parte alla persona e in parte al simbolo. Se non si condividono più le idee è giusto valutare la propria posizione ma con correttezza. La sua decisione non mi sorprende e a coloro che sostengono che il movimento non c’è più in consiglio rispondo che ci siamo eccome" ha detto Francesca Filipponi, capogruppo pentastellata alle Torri. “Auguro alla collega una buona fortuna, sperando che continui ad avere la libertà di votare secondo coscienza come ha sempre fatto dall'opposizione. Per il resto non cambia molto, è stata filo maggioranza” ha detto Laura Arnetoli, consigliera M5s raggiunta dal nostro giornale.

“Quando non si è né di destra, né di sinistra si finisce per essere di destra - ha commentato il capogruppo del Partito democratico Fabrizio Compagnone, aggiungendo - Siamo, di fatto, l’unica vera forza di minoranza territoriale in municipio 6 Roma delle Torri, per numeri e rappresentanza in consiglio e di conseguenza nelle commissioni. Alla luce di questi fatti, saremo costretti a richiedere di rivedere gli equilibri delle rappresentanze democratiche all’interno degli organi”.