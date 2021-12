VI municipio: 9 immobili confiscati diventano spazi di aggregazione

Terreni, appartamenti, ville e stalle. Sono 9 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Sesto Municipio che diventeranno luoghi di aggregazione e saranno utilizzati da realtà sociali. A deciderlo è una direttiva di giunta, approvata nei giorni scorsi. “Una risposta concreta alla voglia di legalità che esiste nell’animo dei cittadini onesti” hanno commentato Flavia Cerquoni, assessora al patrimonio e Nicola Franco, minisindaco alle Torri.

Da Castelverde a Prato Fiorito, passando per Giardinetti: gli immobili sottratti alla malavita, tra i diversi quartieri delle Torri, saranno messi a disposizione dei cittadini. Si tratta di due ville, due stalle, due terreni agricoli, due appartamenti e un’abitazione indipendente: tutti situati tra Fosso San Giuliano, via Gonin, viale Prato Fiorito e via di Passo Lombardo.

Le strutture dovranno essere acquisite al patrimonio e, in base alle disponibilità economiche del municipio, verranno sistemate e messe a bando per progetti sociali. “Questa manifestazione di interesse è un passo importante per il Municipio VI. La riconsegna alla cittadinanza degli immobili confiscati ha un valore sociale importantissimo” hanno concluso Cerquoni e Franco.