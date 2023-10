VI municipio, sono undici le scuole che apriranno le loro porte il pomeriggio e nei week end

Sono undici gli istituti del VI municipio che hanno vinto il bando “Scuole Aperte” promosso dal Campidoglio e valido per il prossimo biennio scolastico. Quelle delle Torri è il municipio con più progetti finanziati dopo il settimo, che ha “piazzato” tredici scuole. Del resto, sono ben 43 mila e 399 le persone che risiedono nel VI municipio in età scolare. Una città di medie dimensioni, pari al 10,19% della popolazione complessiva presente sul territorio.

Scuole Aperte

Il progetto “Scuole Aperte” prevede l’attuazione di attività da svolgersi oltre l’orario scolastico, il pomeriggio, la sera o anche nei week end, per un minimo di 5 ore a settimana. Si tratta di un’iniziativa tesa a combattere la dispersione scolastica e che coinvolgerà anche associazioni di genitori, insegnanti o studenti, enti del terzo settore e professionisti nelle diverse aree di intervento considerate. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento fino a 15 mila euro.

Le attività

Le scuole che apriranno le loro porte fuori dal canonico orario delle lezioni andranno a realizzare laboratori artistici, corsi di supporto scolastico per far emergere le potenzialità degli alunni, corsi di lingua per stranieri ed altri legati alla divulgazione scientifica. Attenzione anche agli spazi di ascolto psicologico, di educazione affettiva e di contrasto degli stereotipi di genere e di ogni forma di violenza.

Le scuole vincitrici

Nel VI municipio, come detto, sono undici gli istituti comprensivi che avranno accesso al finanziamento: Villagio Prenestino, San Vittorino Corcolle, M. Bassi, via Acquaroni, E. Scala, Francesca Morvillo, E. Castelnuovo, G. impastato, via Merope, via delle Alzavole, via Rugantino 91, con quest’ultimo che è entrato nella graduatoria per il rotto della cuffia, ottenendo il punteggio minimo.