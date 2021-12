Municipio VI: pubblicato il bando sul ‘Dopo di noi’

“Abbiamo pubblicato l’avviso pubblico per il ‘Dopo di noi’, per dare una risposta concreta e solida ai bisogni e ai diritti delle persone diversamente abili”. Sono queste le parole di Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri e Romano Amato, assessore alle politiche sociali e al bilancio del governo di viale Cambellotti.

Con ‘Dopo di Noi’ si fa riferimento al testo di legge del 2016 che mira a tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare. Per la prima volta vengono riconosciute specifiche tutele per le persone disabili che perdono i genitori. L’avviso del Municipio VI, pubblicato il 27 dicembre sulla piattaforma ‘Tutto gare’ di Roma Capitale, scadrà il prossimo 2 febbraio e vede un impegno di spesa di circa 289.387 euro.

“Questo avviso – ha spiegato l’assessore Romano Amato ai nostri taccuini – permetterà di assistere 35 persone in più nel corso del 2022, minori e adulti, tra assistenza diretta e indiretta. Iniziamo così a mettere in atto un’operazione di riequilibrio che ci consente di abbattere le liste di attesa”. “Lo avevamo promesso, ora possiamo dire di aver tenuto fede ai patti. Con questo avviso per il ‘Dopo di noi’, vogliamo dare una risposta concreta e solida ai bisogni e ai diritti delle persone diversamente abili” hanno aggiunto Amato e Nicola Franco, presidente del Sesto Municipio.