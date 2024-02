Tor Bella Monaca, a bando i due centri polifunzionali destinati a protezione civile, anziani e cultura

Due bandi per riconsegnare alla comunità altrettanti locali polifunzionali che diventeranno dei veri e propri lavoratori di gestione condivisa. Siamo nel VI municipi delle Torri dove, “per la prima volta nella storia”, come sottolineato dal presidente municipale, Nicola Franco, e dall’assessora al patrimonio, Cecilia di Fede, si affideranno per due anni i centri polifunzionali di Villa Verde, su via Gagliano del Capo, e Prato Fiorito, su via Lascari.

Villa Verde

Aperto ad inizio 2023, da marzo il centro di Villa Verde era stato dato in gestione temporanea alla Odv Protezione civile VI gruppo per i servizi di custodia e guardiania. L’immobile è un “edificio polifunzionale”, come si legge nella memoria di giunta con la quale si incaricano gli uffici di dare il via alla gara per l’affidamento in gestione. Lo stabile risulta già agibile anche se necessita di alcuni interventi di manutenzione. inoltre, proprio per come è stato concepito, si presta ad ospitare servizi diversi, “anche in gestione condivisa”.

L’edificio, composta da un piano interrato da 360 metri quadrati e un pianoterra da 455, conta anche su una piazza con annesso parco giochi per bambini e un parco pubblico nella zona sud-ovest, per un totale di circa 3.500 metri quadrati di superficie. C’è anche un parcheggio a raso da 1.300 metri quadri

La gara per Villa Verde

La gara sarà divisa in due lotti. Uno dedicato a realtà che svolgono attività sociali della terza età, realtà culturali o che si occupano di disabilità grave. Il secondo, invece, è rivolto alle associazioni di protezione civile o che si occupano del servizio ambulanza. Contestualmente, la direzione tecnica è stata incaricata di realizzare i lavori di manutenzione ordinaria prema dell’emissione del bando ad evidenza pubblica.

Prato Fiorito

Lo stesso bando verrà realizzato anche per i locali di Prato Fiorito, su via Lascari. La volontà è quella di far arrivare nella struttura servizi dedicati alla terza età, alla cultura e, come per Valle Verde, per la protezione civile. Qui, da ottobre, svolge servizio di guardiania l’associazione A.N.VV.F Terra Nuova, costretta, poco tempo fa, a lasciare la sua sede provvisoria di Villaggio Falcone. l’associazione potrebbe ora trovare una nuova casa a Prato Fiorito, in coabitazione con altre realtà che risponderanno al bando.

L’edificio si sviluppa su due livelli, un piano terra con le Sali polivalenti e il pianto copertura con la piazza posta alla stessa quota del giardino posteriore. In particolare, c’è una sala polifunzionale da 46 metri quadri ed un’altra da 87. Inoltre, c’è un anfiteatro esterno con accesso diretto sia dalla sala polifunzionale che dalla hall.

“I centri polifunzionali di Villaverde e Prato Fiorito saranno affidati tramite bando pubblico, così come era previsto dal nostro programma elettorale – dicono Franco e Di Fede in una nota - daremo la possibilità alle realtà associative della terza età e culturali, alla protezione civile e, altro primato storico, alle associazioni delle disabilità gravi presenti sul nostro territorio. Siamo fieri di far compiere alla nostra comunità cittadina un ulteriore passo in avanti per l’attenzione prestata alle gravi disabilità e siamo fieri di essere riusciti, ancora una volta, là dove le altre amministrazioni hanno fallito. Un altro punto del programma è stato raggiunto”.