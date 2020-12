Municipio VI: attraversamenti rialzati nei pressi delle scuole

Plessi scolastici più sicuri con la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati. È questo uno degli ultimi obiettivi della commissione mobilità del Municipio VI delle Torri. I lavori saranno avviati già nelle prime settimane del 2021: “Gli interventi rientrano nei fondi messi a bilancio quest’anno” ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione.

I primi interventi per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole, saranno realizzati nei plessi di via Rugantino, via Fosso dell'Osa e ancora via Marelli e via Acquaroni. Da Castelverde a Tor Bella Monaca passando per Torre Spaccata verranno posizionati interventi in modalità ‘rialzata’.

Invece, in via San Biagio Platani e in via Pettineo, gli attraversamenti saranno con segnaletica luminosa e corsie protette. Ulteriori sopralluoghi da parte della direzione tecnica del Municipio e degli agenti della polizia locale di Roma Capitale daranno il via ai lavori. Nel bilancio del prossimo anno saranno inseriti nuovi fondi per ulteriori interventi.