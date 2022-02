Municipio VI: da Giardinetti a Tor Bella Monaca, ecco gli asili nido aperti fino alle 18.00

Sono quattro le strutture scolastiche del Municipio Roma VI delle Torri che sperimenteranno – a partire dal prossimo anno – il prolungamento dell’orario. Gli asili nido si trovano nei quartieri Giardinetti, Finocchio, Tor Bella Monaca e Torre Spaccata. A deciderlo una direttiva di giunta, firmata dall’assessora alla scuola di viale Cambellotti, Flavia Cerquoni.

Dare risposte alle famiglie e mettere al centro l’offerta educativa pubblica. È questo l’obiettivo del Campidoglio contenuto nella proposta di prolungare gli orari degli asili nido fino alle ore 18.00. La direttiva firmata dall’assessora alla scuola del Comune, Claudia Pratelli, prevede la sperimentazione in 60 asili nido della capitale. Dopo la direttiva, l’assessorato municipale di viale Cambellotti, ha lanciato un sondaggio (in 13 giorni raccolte 51 interviste) per capire, insieme alle famiglie “Le scelte più corrette da prendere” aveva spiegato Cerquoni al nostro giornale.

Gli asili nido che sperimenteranno il nuovo orario sono dislocati tra i vari quartieri del municipio. Si tratta di: Cento Colori, di via Mitelli a Tor Bella Monaca che resterà aperto fino alle ore 17. Stessa cosa per il nido ‘Le nostre orme’ di Torre Spaccata. Fino alle ore 18.00 resteranno invece aperti i nidi ‘Bambi’ a Giardinetti e ‘Collina Verde’ a Finocchio.