Il municipio VI avrà un'area verde dedicata ad Almirante. La prima a Roma

Il municipio VI avrà un'area verde dedicata a Giorgio Almirante. A deciderlo è il consiglio di viale Cambellotti che, durante l'ultima assemblea, ha votato (e approvato) una mozione presentata dal gruppo Lega. Il documento impegna il minisindaco e la sua giunta a individuare un'area che porterà il nome del politico e interprete della destra italiana. "Ci sono personaggi che hanno fatto la storia d'Italia, e Giorgio Almirante è uno di loro" ha commentato Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega che ha presentato la mozione. "Non è solo uno dei 'Padri della Destra', ma un leader che ha fortemente contribuito alla pacificazione nazionale e alle politiche pubbliche italiane. Finalmente ora avrà un luogo in suo onore sul territorio di Roma Capitale" ha concluso il leghista.

La votazione nell'aula di viale Cambellotti ha trovato il favore solo della maggioranza di centrodestra. Il M5s, infatti, ha bocciato la mozione e il Partito democratico non ha votato lasciando vuoti i banchi al momento della votazione. "Esiste una delibera comunale che vieta l'intitolazione di aree a coloro che hanno avuto un ruolo nel fascismo - ha detto Laura Arnetoli, consigliera del Movimento - Almirante è stato sì un politico italiano ma anche un sostenitore delle leggi razziali. Mi dispiace che il Pd sia uscito dall'aula perché, pur stando in opposizione, su queste cose è necessario metterci la faccia".

Fabrizio Compagnone, capogruppo del Partito democratico ha commentato a Roma Today: "Il Municipio non ha nessun potere decisionale sulla toponomastica, i colleghi di opposizione farebbero bene a studiare prima di presentare questi atti". Ha aggiunto: "Un atto strumentale come altri fino ad ora per riposizionare una maggioranza votata sotto il segno del centrodestra che rincorre principi che non sono in linea con il centrodestra, appunto. Alcuni membri della maggioranza vanno in difficoltà e presentano questi atti".