Il Municipio di centrodestra approva la commemorazione dell’antifascismo

Il Municipio Roma VI delle Torri adotterà tutte le iniziative necessarie per commemorare le date fondative dell’antifascismo. A deciderlo è stato il consiglio di viale Cambellotti, approvando un atto presentato dal Partito democratico: il documento è passato anche con i voti di M5s, Lega, Forza Italia e Udc, ad astenersi il gruppo di Fratelli d’Italia, al governo del Municipio.

Il documento presentato dal Partito democratico

“Perché le date che scandiscono un patto tra generazioni, tra memoria e futuro siano davvero oggetto di condivisione e di riflessione, non solo per i giovani ma per tutti i cittadini. È necessario che le Istituzioni si adoperino per la trasmissione della conoscenza della storia”. È questo parte del documento presentato in consiglio dalla dem Fabiana Battistoni all’indomani del 25 aprile, l’Anniversario della Liberazione d’Italia. “A quanto pare le date relative alla nostra storia antifascista, sono ancora vissute come date divisive – ha detto Battistoni - Un atto semplice volto alla commemorazione di tali date per una corretta divulgazione storica senza le rivisitazioni ideologiche a cui ultimamente stiamo assistendo”.

Il caso di via Rasella

Nello specifico: “Dalla maggioranza mi è stato chiesto di togliere nell'atto il secondo paragrafo dove venivano riprese le parole della seconda carica dello stato, relative all'attentato di via Rasella, per renderlo un atto unitario, come Partito Democratico abbiamo accolto la richiesta ma Fratelli d’Italia, nonostante la variazione, in evidente difficoltà ha deciso di astenersi, perché secondo loro non erano riportate tutte le date, ma bastava leggere l'impegno per capire che era una motivazione futile”. Infine: “La cosa che conta è che l'atto sia stato approvato, con i voti della minoranza insieme a quello della Lega, di Forza Italia e UDC, ora sta al presidente del Municipio darne seguito”.

Il voto favorevole della Lega

Il documento, approvato con i voti del Pd, del M5s, di Forza Italia e dell’Udc, è passato anche con i voti della Lega. A spiegarlo è Giuseppe Ferone, consigliere in viale Cambellotti: “Ho chiesto alla consigliera Battistoni di eliminare il paragrafo riferito a Ignazio La Russa presidente del Senato, in quel caso avrei votato favorevole. Lei si è opposta e solo successivamente ha deciso di procedere in questo senso. Ho anche sostenuto che quel paragrafo fosse stato messo per evitare che il documento venisse approvato. L’atto è passato, con gli unici astenuti i consiglieri di Fratelli d’Italia che avevano chiesto di ritirarlo per scriverne uno condiviso”.