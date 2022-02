VI municipio, Franco si appella a Gualtieri: "Verifiche e sgomberi anche negli immobili del Comune"

“Il Comune dorme. Il sindaco si attivi così come hanno fatto Ater e Regione Lazio e proceda alle verifiche e agli sgomberi presso gli appartamenti occupati nelle palazzine di edilizia residenziale pubblica”. Con queste parole Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri, ha lanciato un appello al sindaco Roberto Gualtieri spiegando che il territorio ha bisogno di un segnale di legalità.

Mercoledì mattina Tor Bella Monaca si è svegliata con un altro sgombero: quattro appartamenti in viale Santa Rita da Cascia sono stati liberati dalle forze dell’ordine: erano occupati senza titolo. Al loro interno sono stati trovati 16 persone, tra loro 4 minori. Nella stessa palazzina lo scorso gennaio è morta una trentenne, precipitata nel vuoto. Già a settembre, altri appartamenti occupati abusivamente sono stati sgomberati nello stesso immobile.

“L’operazione di sgombero di questa mattina dà continuità al percorso di legalità avviato in questo territorio. Ho voluto essere presente con le Forze dell’Ordine per dare loro un segnale di vicinanza e ringraziamento, dimostrando inoltre ai cittadini tutti che l’istituzione politica sarà sempre al fianco degli onesti” ha commentato Franco. Il minisindaco ha infine espresso apprezzamento per il lavoro di Regione Lazio e Ater e si è appellato al sindaco Gualtieri: “Chiedo al Sindaco, Roberto Gualtieri, di attivarsi quanto prima in autotutela, come stanno facendo Regione Lazio e Ater”.