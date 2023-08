Dopo la tragedia alle Terme Cretone saltano i soggiorni estivi degli anziani del VI municipio

La vicenda della morte del picco Stephan, scomparso ad appena 8 anni alle Terme di Cretone, nel comune di Palombara Sabina, lo scorso 17 agosto, ha scosso l’Italia intera. Una morte assurda avvenuta, probabilmente, per un atto di negligenza sul quale si sta tuttora indagando. Senza voler fare paragoni, perché di fronte ad un dolore del genere non c’è proprio nulla di paragonabile, questa tragedia è ricaduta anche sugli anziani del VI municipio delle Torri i quali, dopo il sequestro e la seguente chiusura delle terme, non potranno beneficiare degli ultimi due appuntamenti previsti dal servizio “Punti Blu”.

Punti Blu nel VI municipio

Con i Punti Blu gli anziani con un isee basso possono avere l’occasione di andare al mare o in piscina durante l’estate, grazie a questo servizio finanziato dal Comune di Roma e realizzato, poi, dalle amministrazioni municipali. Quest’anno, a causa secondo Romano Amato, assessore alle Politiche sociali del sesto, di un ritardo nel trasferimento dei soldi dal Campidoglio, i soggiorni estivi per i nonni e le nonne si sono organizzati all’ultimo momento. Un fatto che aveva scatenato non poche polemiche politiche, con il Pd che aveva accusato la maggioranza di non aver prestato sufficiente attenzione alla questione.

Soggiorni alle Terme di Cretone

La gara per l’affidamento del servizio era andata deserta. In sintesi, nessuno aveva presentato un’offerta, perché, spiegava sempre Amato, “tutte le spiagge erano occupate”. Il VI Municipio ha così deciso di procedere con l’affidamento diretto dei Punti Blu contattando la Bonni Viaggi Srl che avrebbe portato gli anziani, divisi in tre turni (1° agosto – 4 agosto, 28 agosto – 31 agosto, 1° settembre – 4 settembre) alle Terme di Cretone con tanto di lettino, ombrellone e pranzo, per un costo complessivo di 25 mila euro.

La tragedia di Cretone

Tutto sembrava risolto ma, poi, c’è stata la tragedia del piccolo Stephan con il seguente sequestro della struttura da parte delle autorità. I nonni e le nonne del VI municipio, quindi, non hanno potuto frequentare le piscine anche perché, in pieno agosto, era praticamente impossibile trovare ed organizzare nuove destinazioni. Però, visto che la chiusura delle terme non è dipesa dalla società affidataria del servizio ma da cause di forza maggiore, la Bonni Viaggi Srl non dovrà sostenere alcuna penale e verrà pagata solo per quanto concerne il primo turno al quale gli anziani hanno potuto prendere parte.