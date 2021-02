Torri: il municipio VI aderisce a ‘Alleanza Prenestina’

Il municipio VI ha aderito al manifesto ‘Alleanza Prenestina’, il documento votato all’unanimità durante lo scorso consiglio, ha l’obiettivo di avviare l’iter necessario per favorire la tutela della valle prenestina, e proteggere il territorio dallo spettro di nuove discariche. “Anche la sindaca è favorevole al progetto, nei prossimi giorni prenderemo parte al sopralluogo organizzato dalle realtà promotrici dell’iniziativa” ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente di viale Cambellotti.

Che cos'è 'Alleanza Prenestina'?

‘Alleanza Prenestina – Alp’ raccoglie 18 associazioni che puntano alla tutela e alla valorizzazione ambientale di un’area ampia circa 25mila ettari divisi in agro tiburtino-prenestino, monti prenestini, alta valle del Sacco. All’interno dello spazio circoscritto, la percentuale di cemento è superiore alla media nazionale, pertanto, la proposta dell’alleanza è quella di istituire 2mila ettari di aree protette e un ente di gestione delle zone interessate.

Ogni comune (e nel caso del sesto municipio, il Comune di Roma) dovrà fare la sua parte per garantire sentieri segnalati e manutenuti, tre eventi all’anno da fare insieme e l’istituzione del ‘cammino dei giganti’. Tra le proposte quelle di studiare e attuare un piano di restauro e messa in sicurezza dei ponti acquedotti, promuovere la diffusione di prodotti locali e attività sostenibili.

L'impegno del sesto municipio

“Ci aspettiamo un impegno concreto delle istituzioni locali, regionali e nazionali e del Mibact – si legge in una nota diffusa dai firmatari del manifesto – Un immediato e strutturato”. “L’idea è quella di chiedere fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi – ha concluso Tassi – Siamo soddisfatti anche per la votazione ottenuta in aula, tutte le forze politiche hanno dato parere positivo”.