Municipio VI: adeguamenti in arrivo per quattro antenne del territorio

Sono previsti quattro adeguamenti per altrettante antenne collocate sul territorio del Sesto Municipio, da un estremo all’altro del territorio. Le stazioni radio base si trovano in via Prinzivalli, via dei Ruderi di Torrenova, via Siculiana e via Prataporci, nella periferia est della Capitale.

Da Torre Angela a Finocchio. Le compagnie telefoniche che hanno in concessione le antenne, hanno depositato presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – PAU - del Comune di Roma, richieste specifiche per adeguare le stazioni radio base come previsto dalla delibera dell’assemblea capitolina del maggio 2015.

Si tratta di antenne Vodafone nel caso di via Prinzivalli – al civico 60 a Torre Angela e di via Siculiana, al civico 66 in zona Due Leoni. Richieste di adeguamento sono state presentate, inoltre, per un’antenna Linkem, invece, al civico al civico 39 di via dei Ruderi di Torrenova (omonimo quartiere) e per un’antenna Iliad al civico 14 di via di Prataporci nel quartiere Finocchio.

Negli anni, sul territorio del sesto municipio, numerose sono state le rimostranze da parte di cittadini, comitati e associazioni sportive che in maniera ferma si sono opposti all’installazione o all’adeguamento di stazioni radio base. Il caso più recente è l’antenna di via Luciani, a Torre Spaccata. Della sua installazione - ottobre 2019 - si è occupata anche la commissione trasparenza del Comune di Roma nel maggio del 2021 dopo una lunga battaglia dei residenti.