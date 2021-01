Municipio VI: in arrivo 100 alberi, al via i sopralluoghi

Il Municipio VI si popola di nuovi alberi: sono 100 le piantumazioni previste nei vari quartieri del territorio, da Villaggio Breda a Ponte di Nona che in breve tempo rafforzeranno il verde verticale delle Torri. Le piantumazioni avverranno sia nei terreni comunali, che in quelli appartenenti ai piani di zona.

Lo scorso venerdì, una delegazione della commissione ambiente di viale Cambellotti, insieme al Dipartimento Pau ha svolto sopralluoghi in vari punti del sesto municipio, con l’intento di visionare le aree più idonee ad accogliere le nuove piantumazioni. Nella ‘mappatura’ sono state considerate le richieste che i comitati e le associazioni hanno presentato nel corso del tempo. “I primi alberi verranno piantati a Villaggio Breda, in via Marelli e via Breda” ha anticipato al nostro giornale Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente. Altre piantumazioni certe avverranno in via Amico Aspertini, nei pressi di via del Fuoco Sacro dove precedentemente erano già collocati altri alberi.

In fase di valutazione, invece, le piantumazioni che riguardano i piani di zona. “Pensiamo di piantare alcuni alberi anche nell’area verde di fronte a largo Montenerodomo (Lunghezzina 2), Colle degli Abeti e in via Luciano Conti – ha precisato Tassi – Si tratta nei primi due casi di piani di zona, è necessario comprenderne bene la fattibilità, in via Conti dobbiamo procedere prima con una verifica dei cavi dei sottoservizi perché si tratta di marciapiedi”. Intanto l’appalto comunale che prevede la piantumazione di 100 alberi per il sesto municipio è già partito, la ditta è già stata incaricata dei lavori.