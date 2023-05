Municipio VI: è Giovanni Raiola il nuovo assessore all'ambiente

È Giovanni Raiola il nuovo assessore alle politiche ambientali e alla mobilità del Municipio Roma VI delle Torri. Fino ad ora, la delega all’ambiente era nelle mani del vicesindaco Nicola Franco e la delega alla mobilità apparteneva a Chiara Del Guerra che si occuperà esclusivamente di lavori pubblici. “Porterò in giunta un lavoro già avviato in commissione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la mia nomina” ha detto Raiola dopo la nomina.

La delega all’ambiente

È passato poco più di un anno da quando il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, ha ‘strappato’ la delega all’ambiente all’ormai ex assessore Rosario Onorati. Un mese più tardi, è stato lo stesso minisindaco – incalzato dal Partito democratico di viale Cambellotti – ad annunciare che avrebbe tenuto per se la delega all’ambiente considerato anche il tema cocente degli impianti Ama di Rocca Cencia. E se per un periodo di tempo è stato Marco Doria a supportare l’assessorato in tema di rifiuti, principalmente, la delega è rimasta al minisindaco. Fino alla nomina di Raiola avvenuta nei giorni scorsi.

Chi è Giovanni Raiola

Politicamente nato con Alleanza Nazionale ha tentato una candidatura in Municipio nel 2016 a sostegno di Franco. In quell’anno, il M5s ha vinto le elezioni e Raiola è rimasto fuori dal consiglio. Alle ultime amministrative, quelle di ottobre 2021, Raiola è stato eletto con il partito Fratelli d’Italia. Da allora ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione lavori pubblici e mobilità. Da venerdì è assessore all’ambiente e alla mobilità. “Porterò in giunta le iniziative già avviate in commissione mobilità – ha detto ai nostri taccuini – per quanto riguarda l’ambiente proveremo ad affidare le rotatorie, lavoreremo sui parchi acquisiti dal Municipio e seguiremo Ama affinché porti strutture adeguate a fronteggiare l’emergenza rifiuti”.

Il cordoglio per Augello

Il neo assessore ha poi concluso: “Ringrazio il presidente, i consiglieri di maggioranza e quanti nel partito hanno ritenuto opportuno affidarmi questo incarico”. Un pensiero anche al compianto senatore Andrea Augello, scomparso nel giorno in cui Raiola è stato nominato assessore: “Il mio stato d’animo non è gioioso perché proprio oggi è venuto a mancare Andrea Augello, capitano del mio gruppo politico, figura di spicco della politica romana e non solo e per me, da quasi due anni una persona molto importante insieme a Roberta Angelilli. Svolgerò questo mio incarico con la sua presenza nel mio cuore”. Sarà Pietro Dominici a entrare in consiglio al posto di Raiola, anche lui Fratelli d’Italia.