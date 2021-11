Operazione diserbo da Tiburtino III a Tor Bella Monaca

Operazione diserbo al via tra le strade della Capitale. Da Tiburtino III a Tor Bella Monaca, decine di operatori Ama hanno provveduto al decoro di strade e piazzole tra sfalcio e spazzamento nella giornata di martedì. Gli interventi, svolti tra il VI e il IV municipio, hanno interessato diverse zone dei territori.

“Gli interventi dureranno due mesi” ha spiegato al nostro giornale Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, elencando le zone oggetto di restyling da parte del Comune. Operazioni di diserbo lungo la via Tiburtina – nel tratto commerciale della strada – e ancora in via di Portonaccio, via Cicogna, viale Marx, parte del quartiere Casal de’ Pazzi e Tiburtino III. I prossimi interventi saranno realizzati a Settecamini e Pietralata.

È stata via di Tor Bella Monaca – più nota come ‘lo stradone’ – l’area interessata dagli interventi di diserbo al Sesto Municipio. Nella mattina di martedì, operatori al lavoro nel tratto di strada che incrocia la rotatoria di via Squinzano e via di Torrenova, in direzione Prenestina. Anche alle Torri, i lavori appena avviati dureranno alcune settimane.