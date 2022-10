Motoria 2022: la corsa campestre dedicata agli studenti

Venerdì 21 ottobre prenderà il via “Motoria”, la prima manifestazione sportiva del VI Municipio di Roma. Si tratta nello specifico di una Corsa Campestre a cui parteciperanno i ragazzi delle scuole secondarie di I grado del territorio.

L'evento si terrà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 lungo il percorso pedonale che parte da Viale Pietro Gismundi e attraversa il parco interno, per circa 1.500 metri. Ogni istituto scolastico coinvolto parteciperà con dieci atleti per la prima classe di scuola secondaria di I grado, dieci per la seconda e dieci per la terza. Prevista l’equa presenza di cinque atleti maschi e cinque femmine per ogni livello d’istruzione.

A fine corsa tutti i partecipanti riceveranno una medaglia e le scuole una targa di partecipazione, mentre ai primi tre atleti maschi e alle prime tre atlete femmine sarà consegnata una coppa.