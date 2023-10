VI municipio, arriva tra le polemiche la seconda edizione di "Motoria"

Una festa di sport condita da una polemica politica. Venerdì 13 e sabato 14 ottobre, presso il Tor Vergata Sporting Center, in via della Ricerca scientifica, si terrà la seconda edizione di “Motoria”. Per il secondo anno consecutivo, quindi, le Torri, in collaborazione con ASI e tutte le associazioni sportive del territorio, daranno vita a questo evento che prevede diversi tornei ed attività pensati per i giovani. Una due giorni di sport durante le quali le associazioni presenti si esibiranno e gareggeranno tra loro

Le attività

Ci saranno tornei di minibasket, atletica leggera, pallavolo, danza, minirugby e l’immancabile padel. Spazio anche alla ginnastica, al calcio, al karate, alla scherma, al pattinaggio e molti altri. “Per i più piccoli sarà prevista un’area ludica con vari momenti di intrattenimento: truccabimbi, gonfiabili, zucchero filato, popcorn e palloncini” ha scritto, in una nota, il presidente del VI Municipio Nicola Franco.

“La seconda edizione di Motoria – prosegue Flavia Cerquoni, assessore allo sport e alle politiche giovanili– dimostra ancora una volta la nostra attenzione allo sport di base. Più di 750 atleti e 30 associazioni che daranno vita ad un evento unico nel suo genere. Lo sport è vita!”

La polemica

Questo evento, come anticipato, porta con sé anche una polemica politica. Il tutto comincia il 3 ottobre quando Fabiana Battistoni, presidente della commissione controllo e garanzia, convoca, tra gli altri, l’assessora allo sport e politiche giovanili del VI Municipio Flavia Cerquoni per il 10 ottobre alle 10:30. Il motivo era quello di visionare gli atti relativi all’avviso pubblico con il quale sono state individuate le realtà che avrebbero poi preso parte a Motoria 2023. La Cerquoni, impegnata con l’inaugurazione del nuovo polo 0-6 Mondolandia, non ha preso parte alla commissione.

La Cerquoni deve andare via

“Non è riuscita a farci pervenire la documentazione utile per il bando ai fini della commissione – attacca Battistoni, consigliera in quota Pd, a RomaToday – questo denota una profonda inefficienza amministrativa. La commissione non si è svolta nel migliore dei modi perché mancavano i documenti utili per cittadini”. La Cerquoni è da tempo nel mirino delle opposizioni perché, di recente, è stata nominata vicesindaca di Pomezia. Una coesistenza di cariche che l’ha portata ad annunciare le sue dimissioni dal ruolo che attualmente ricopre nel VI Municipio. “La Cerquoni doveva andare via subito – riprende Battistoni - non si può avere un assessore a mezzo servizio visti i suoi incarichi a Pomezia. Aspettiamo ancora le sue dimissioni”.

Tutto programmato

Raggiunta da RomaToday, Flavia Cerquoni ha detto di aver avvertito della sua assenza “una settimana prima perché avevamo l’inaugurazione del polo 0-6 Mondolandia. Inoltre, dico alla Battistoni che i documenti non li deve chiedere a me ma agli uffici che non sono stati convocati, quindi ha sbagliato lei. Io faccio politica, del bando e delle assegnazioni non me ne occupo io”.

La Battistoni, sempre a RomaToday, è invece convinta che la commissione fosse stata organizzata nel modo giusto, “oltre all'assessora era invitato il burocrate preposto a ricevere tale invito. Inoltre, comunico all'assessora che i suoi colleghi, qualora assenti, mandano comunque i documenti a loro richiesti, senza polemica ed in rispetto dei cittadini. Tra l’altro, aveva detto che avrebbe comunque mandato una relazione. Detto ciò rimane una comunicazione da parte del presidente di questa giunta molto faziosa e di parte”.