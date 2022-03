Monica Vitti sul muro del teatro a Tor Bella Monaca

Tor Bella Monaca chiama, Coloronda risponde e in meno di un mese il volto di Monica Vitti compare, imponente e bellissimo, su una delle facciate del teatro del quartiere. L’opera è stata realizzata da Gofi, al secolo Davide de Angelis, che a Tor Bella Monaca ha già firmato altri ritratti, insieme a Namko (entrambi del collettivo Freebooter). Mario Cecchetti, tra i promotori del progetto: “Non potevamo tirarci indietro”.

“Un murale in memoria di Monica Vitti è d’obbligo”. Poche parole, scritte da Federica Scarlet – tra le amministratrici del gruppo Facebook ‘Quartiere Tor Bella Monaca’ dopo la scomparsa dell’attrice romana, sono diventate un invito per gli attivisti di Coloronda. Si tratta di un progetto di street art, promosso dal ‘Che’ - centro sociale di largo Mengaroni, e patrocinato gratuitamente dal Municipio VI, che da anni porta a Tor Bella Monaca numerosi artisti di fama nazionale e internazionale: un progetto in cui i bambini che frequentano le scuole del quartiere diventano veri protagonisti di rigenerazione urbana.

Sì, a loro basta una tavolozza di colori, un pennello – a volte anche le dita della mano – per rendere ‘meno tristi i toni del grigio’ come amano dire loro stessi. Non insolito, infatti, percorrere le strade di Tor Bella Monaca, da via dell’Archeologia a via del Fuoco Sacro per trovarsi davanti piccole opere d’arte. “Quando abbiamo letto il post abbiamo dato subito la nostra disponibilità, coinvolgendo anche Gofi e chiedendo al direttore del teatro la possibilità di realizzare il murale su uno dei muri della struttura – ha commentato Cecchetti spiegando – In tre giorni l’opera è stata realizzata”.

"La scelta dell'immagine è stata dettata dalla tipologia di contrasto dell'immagine stessa e dalle dimensioni del muro - ha detto Gofi al nostro giornale - Ho usato la stessa palette di colori che ho già usato per un'altra opera in quartiere, la 'venere di Tor Bella Monaca' in via dell'Archeologia. Trovo che queste tonalità si sposino bene l'ambiente circostante". Ha aggiunto: "L'aspetto che preferisco dei graffiti è che non per forza debbano essere notati, ma quando accade sorprendono per la bellezza". Gofi, al secolo Davide De Angelis, ha firmato a Tor Bella Monaca anche altri murale omaggiando Nino Manfredi, la riproduzione dei Bari di Caravaggio e attivisti dei diritti umani.

E se la città di Parigi dedica a Monica Vitti un boulevard, Tor Bella Monaca dedica a una delle interpreti più significative del cinema italiano, a un’icona di stile e di talento, un murale che cattura lo sguardo di Maria Luisa Ceciarelli (soprannominata ‘sette sottane’) nella sua espressione più intensa, con colori di nero e di azzurro e mille altre sfumature.